جهز شنطتك ومحفظتك عشان تشيل الزيادة الجديدة “رواتب شهر ديسمبر بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور” .. رزقكم واسع

جدول صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 أعلنت وزارة المالية مؤخرًا جدول المرتبات الجديد لعام 2024، مما أثار ترقب العديد من العاملين في القطاع العام، يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المالية للموظفين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

جدول صرف رواتب شهر ديسمبر 2023

أشارت وزارة المالية في بيان صادر صباح اليوم، السبت 16 ديسمبر 2023، إلى تفاصيل هامة حول صرف المرتبات للعاملين، وتم تحديد خمسة أيام في كل شهر لصرف المرتبات، مع إضافة ثلاثة أيام إضافية لصرف مستحقات المتأخرات، مع مراعاة الإجازات والعطلات الرسمية.

وأوضح شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن مواعيد صرف المرتبات ستتوافق مع أيام الإجازات، مع بدء صرف متأخرات المرتبات من يوم الخميس 4 يناير وحتى يوم 9 يناير 2024، بدلاً من يوم الأحد 7 يناير.

فيما يخص جدول صرف مرتبات شهر يناير 2024، فإنه تم تحديده كما يلي:

يوم الأحد 21 يناير 2023: أول أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024.

يوم الإثنين 22 يناير 2023: ثاني أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024.

يوم الثلاثاء 23 يناير 2023: ثالث أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024.

يوم الأربعاء 24 يناير 2023: رابع أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024.

يوم الأحد 28 يناير 2023: خامس أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024.

وتنوه الوزارة بأن صرف مرتبات شهر فبراير 2024 سيكون في الأيام (22 و25 و26 و27 و28 فبراير)، ومتأخراتها في الأيام 8، 11، 12 من نفس الشهر، بينما سيتم صرف مرتبات شهر مارس في الأيام 21، 24، 25، 26، 27، ومتأخراتها في الأيام 7، 10، 11 من الشهر ذاته.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر سبتمبر الماضي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.