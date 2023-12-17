هسه كشوفات نقل النفوس عبر وزارة الداخلية العراقية ca.iq الوجبة الجديدة كـل المحافظات

يبحث الكثير عن كشوفات نقل النفوس تلك الخدمة التي يبحث عنها المواطنون داخل العراق الذين يرغبون بشكل كبير أن يقوموا بخطوة تغيير أسمائهم وكذلك ألقابهم في البطاقة الشخصية الخاصة بهم، لا سيما أن الحكومة العراقية تسعى بكل جهد وطاقة في توفير كافة الخدمات التي يحتاجها أبناء وطنهم حتى تسهل عليهم أمر الحصول على هذه الخدمات، والدليل على ذلك أنها قد وفرت رابطاً من خلاله يستطيع المواطنون استخراج كشوفات نقل النفوس المنتظرة في الوجبة الجديدة.

كشوفات نقل النفوس

في ضوء سعى جميع الدول العربية في تحويل أنظمتها العادية لنظم أخرى إلكترونية متطورة فإننا وجدنا أنه قد تم الإعلان عن الخطوات التي من خلالها يمكن لمواطني العراق أن يقوموا باستخراج كشوفات نقل النفوس، لا سيما أن هذا الأمر كان يأخذ الكثير من وقت المواطن حيث كان يذهب بشكل رسمي للهيئة المختصة من أجل القيام بهذا الأمر.

ومنها فقد أتاحت وزارة الداخلية العراقية بالتعاون مع الجهات المعنية كافة التفاصيل التي يبحث عنها المواطنون الراغبون في تغيير أسمائهم التي تسبب لهم التنمر لأخرى عادية كما يرغبون، وذاك كله يتم من خلال الرابط المحدد من قبل الوزارة.

خطوات استخراج كشوفات نقل النفوس

ينتظر الكثير من المواطنين داخل الدولة العراق كافة التفاصيل التي سوف تعلن عنها وزارة الداخلية العراقية بالتعاون مع هيئة الأحوال المدنية في وضع كل ما يخص كشوفات نقل النفوس، على أن تتلخص خطوات التعامل مع هذا الرابط فيما يلي