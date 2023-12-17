الأزمة اتحلت “بشرى سارة للمواطنين نصيب الفرد في تموين يناير هياخد 3 سكر و2 زيت” .. أهي دي الأخبار اللي تفرح

نصيب الفرد في تموين يناير 2024 تناقلت عدة مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة أخبارًا تشير إلى زيادة حصة الفرد من البطاقة التموينية في شهر يناير 2024. يبدو أن حصة الفرد ارتفعت بنحو 75 جنيهًا، مما أثار تساؤلات واهتمام المصريين.

نصيب الفرد في تموين يناير 2024

يشعر المواطنون بالقلق إزاء هذا التطور، حيث يسعون إلى التحقق من صحة الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في هذه الأيام، إن إمداد كل مواطن بالاحتياجات الأساسية يُعتبر أمرًا حيويًا، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات التي يواجهها الناس في مواجهة ارتفاع الأسعار والضغوط المعيشية، وتلك الزيادة في الحصة الغذائية قد تمثل إرتقاء يحسن من ظروف الحياة للعديد من الأسر ذات الدخل المحدود، وهو أمر يلقى اهتمامًا كبيرًا من جانب المجتمع.

في الساعات الأخيرة، انتشرت أخبار كثيرة حول زيادة حصة الفرد من المواد التموينية، حيث يُزعم أنها ارتفعت من 50 إلى 75 جنيهًا للبطاقة التموينية للفرد، ورغم تلك التقارير نفى المتحدث الرسمي لقسم التموين في وزارة الداخلية صحة هذه الأخبار، مؤكدًا أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

كما أوضح المتحدث أن حصة الفرد من المواطن في البطاقة التموينية تظل 50 جنيهًا فقط، وتشمل ذلك كيلو سكر وقنينة زيت، كما أشار إلى أنه لا يُسمح بصرف أكثر من أربع زجاجات زيت على البطاقة العائلية الواحدة، أي ما يُعادل حوالي 6 كيلو سكر لكل بطاقة تموينية.”