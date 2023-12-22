“لولو الشطورة” خطوات ضبط تردد قناة وناسة 2024 على الأقمار الصناعية

تردد قناة وناسة، تعتبر قناة وناسة للأطفال واحدة من القنوات الفضائية الموجهة للأطفال في العالم العربي والتي تهتم بعرض البرامج الترفيهية والتعليمية الموجهة للأطفال وتعتبر قناة وناسة واحدة من القنوات الرائدة والمحبوبة بين الأطفال في الوطن العربي وفي هذا المقال سنتعرف على تردد قناة وناسة للأطفال وأهميتها كونها وسيلة ترفيهية وتعليمية للأطفال.

تردد قناة وناسة

قناة وناسة للأطفال هي قناة فضائية تابعة لمجموعة تلفزيون وناسة، وتعرض محتوى ترفيهي وتعليمي موجه للأطفال، ويتضمن برنامجها العديد من البرامج الترفيهية مثل الرسوم المتحركة، الأفلام القصيرة، البرامج الفنية والترفيهية بالإضافة إلى البرامج التعليمية التي تساعد الأطفال على تعلم الأشياء بشكل ممتع وشيق.

تردد القناة علي القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة:- 11559

معدل الترميز:- 27500

معامل الإستقطاب:- عمودي

معامل تصحيح الخطأ:- ⅚

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة:- 11270

معامل الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز:- 27500

معامل تصحيح الخطأ:- ¾

طريقة تثبيت قناة وناسة على التلفزيون

للتثبيت ما عليك فقط سوى إتباع مايلي:-

الذهاب إلى القائمة الرئيسية، من خلال قائمة الإعدادات. ومن ثم اختيار البحث اليدوى. إدخل جميع ما هو مطلوب، والذي سبق ذكرهم في هذا المقال. التأكد من صحة البيانات المدخلة. انقر على بدء البحث. وبعد التأكد من الخطوات السابقة، سيتم تثبيت القناة على جهازك تلقائيا.

ختامًا نكون تعرفنا على تردد القناة وأهم المزايا التي تعرف بها وبعض التفاصيل الأخرى.