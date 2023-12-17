سعر الريال السعودي في السوق السوداء ومكاتب الصرافة والبنك الأهلي .. 10000 ريال سعودي كم يساوي جنيه دلوقتي

يتساءل العديد ممن يهتمون بسوق العملات عن سعر الريال السعودي في السوق السوداء تلك العملة التي تسيطر على سوق العملات العربية، ومن خلال البحث توصلنا لكون هناك بعض التغيرات النسبية وغير المرتفعة في سعر البيع والشراء داخل السوق السوداء، وهذا أدى لزيادة رغبة هؤلاء الأشخاص في التعرف على سعر تلك العملة المميزة داخل السوق السوداء والعالم العربي، علما بأنه من المتوقع أن يصل الريال لأعلى مستوياته خلال هذا الشهر الجاري.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

إن أول عملة يبحث عنها المواطن هي سعر الريال السعودي في السوق السوداء لا سيما أن الريال السعودي من أكثر العملات التي يتم تداولها داخل مصر والعكس، حيث يرغب الكثير من المواطنين الذين تربطهما علاقات عمل داخل المملكة العربية السعودية بذويهم في مصر في التعرف على أسعار البيع والشراء داخل السوق السوداء، على الرغم من كون البنوك أكثر أمانا من التعامل في السوق السوداء إلا أن الجميع يرغب في معرفة تفاصيل الكاملة عن العملة عملة المملكة العربية السعودية سواء داخل السوق الموازية أو داخل البنوك المصرية.

ومنها وجدنا أن الريال اليوم سجل في السوق السوداء ما يقرب من 13.03 جنيها للشراء، 13.39 جنيها للبيع وهذه المعدلات تؤكد على كون هناك ارتفاعا بسيطا سيطر على هذه العملة في حالتي البيع والشراء.

قائمة أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم

تساءل المواطنون في لهفة عن التغيرات التي من الممكن أن تكون حدثت في سعر الريال السعودي داخل البنوك المصرية، بعد ما تعرفنا على كون ارتفاع ملحوظ في مؤشرات البيع والشراء فيما يخص سعر الريال السعودي في السوق السوداء، ومنها كان لا بد من وضع قائمة بمتوسط أسعار الريال السعودي في مختلف البنوك الموجودة داخل مصر، والتي جاءت على هذا النحو التالي