اسمك هتلاقيه فيهم “جدول الأسماء الجدد في تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023”.. + إضافة 400 جنية على معاش يناير

رابط تحميل أسماء المشمولين في تكافل وكرامة بحث العديد من المواطنين بشكل فاحص عن الرابط الذي يمكنهم من تنزيل قائمة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة لعام 2023. يأتي هذا بناءً على ظهور أسماء جديدة ضمن الفئات المستحقة للحصول على معاش تكافل وكرامة، وذلك وفقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بزيادة عدد الأسر المستفيدة إلى أكثر من 900 ألف أسرة، وزيادة عدد المستفيدين إلى أكثر من 20 مليون مواطن.

رابط تحميل أسماء المشمولين في تكافل وكرامة

شهدت الساعات الأخيرة ازديادًا في عمليات البحث حول الرابط الذي يتيح تنزيل قائمة المشمولين في برنامج تكافل وكرامة لعام 2023، حيث تقدم الحكومة المصرية دعمًا للأسر تحت خط الفقر ولفئات مثل كبار السن وذوي الإعاقة والأرامل، يأتي ذلك في إطار جهود تقديم المساعدة لتجاوز التحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في هذه الفترة.

للاستعلام عن أسماء المقبولين في برنامج تكافل وكرامة 2023، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الاستعلام والشكاوى المخصصة لبرنامج تكافل وكرامة .

. إدخال الرقم القومي.

الضغط على زر “استعلام”.

ستظهر النتيجة للتحقق من إضافة أسماء المقبولين في برنامج تكافل وكرامة، أو في حالة الرفض، لن يظهر الاسم.

يتساءل العديد عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2023، خاصةً بعد الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيسي قبل أيام قليلة، وفقًا للإعلان الرسمي، يبدأ صرف مرتبات تكافل وكرامة اعتبارًا من يوم 15 سبتمبر 2023 وتتواصل حتى نهاية الشهر، ويتاح استلام هذه المعاشات من جميع فروع البريد المصري، مما يضمن سهولة الوصول للمستحقين.