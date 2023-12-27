“سدد فاتورتك” خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر ديسمبر 2023

الاستعلام عن فاتورة الغاز، مع بداية كل شهر يسعى جميع المواطنين في محاولة معرفة الفواتير الخاصة بالخدمات الحكومية المقدمة من الدولة ومنها الغاز والكهرباء والماء ونظراً لأهمية الأمر ورغبة الجميع في قراءة العداد و الاستعلام عن القيمة المستهلكة حتى يتم الدفع ولا يتعرض أي شخص من المواطنين إلى المسائلة القانونية نظراً للتأخير أو الامتناع عن الدفع ازداد البحث في الفترة الأخيرة عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز.

الاستعلام عن فاتورة الغاز

‏يرغب عدد كبير جداً من الأشخاص في أن يتم قراءة العداد في شهر ديسمبر 2023 رغبةً منهم في محاولة تسديد قيمة الفواتير في الوقت المحدد ونظراً لأن الأمر من الأمور الضرورية والتي تتكرر كل فترة زمنية يبحث الكثير من الأشخاص عن كيفية الاستعلام عن الفاتورة الخاصة بالغاز عبر الإنترنت حتى يكون الأمر سهل علي المواطنين قامت الدولة بتوفير مجموعة من الخطوات البسيطة التي يمكن من خلالها أن يتم الاستعلام عن الفاتورة.

‏عدد كبير جدا من الأشخاص تساءلت عن كيفية تسجيل قراءة العداد واستلام عن الفاتورة لذلك اتاحة الشركات المخصصة للغاز في مصر أنه قراءة العداد للمواطنين من يوم واحد ليوم 27، ويمكن أيضا أن يتم تسديد جميع المستحقات طول الشهر بدون أي مشاكل ولكن هناك شركتين مخصصين للغاز في شركة «بتروتريد» التسجيل الخاص بها (من هنـــا)، وتسجل قراءة عدادات الغاز لشركة ناتجاس من هنـــا.

خطوات الاستعلام عن الفاتورة لشهر ديسمبر

لكي يتم الاستعلام عن الفاتورة يتم تطبيق الخطوات التالية:

أولا يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بواحد من الشركات الموجودة في السابق التي تم الاشتراك في الغاز من خلالها.

بعد ذلك اضغط على الاستعلام عن الفواتير.

‏قم بإدخال بياناتك حتى يتم تحديد الفاتورة وهي رقم الشقة ورقم العمارة، البلوك، قطاع، المنطقة والمحافظة، رقم العداد بصورة صحيحة.

‏ختام لموضوعنا لقد تناولنا كيفية الاستعلام وروابط الاستعلام أيضاً.