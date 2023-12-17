هسة !! أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة والثامنة “تنزيل pdf” عبر منصة مظلتي spa.gov.iq/umbrella

في الفترة الأخيرة، شهدت عمليات البحث ارتفاعًا كبيرًا حول المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، وكانت هذه الزيادة في نهاية شهر نوفمبر 2023، أعلنت وزارة العمل العراقية عن توفير قائمة بأسماء المستفيدين عبر موقعها الرسمي، وتسهل للمواطنين الاستعلام عن تلك الأسماء عبر منصة “مظلتي” للرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

تتخذ الحكومة العراقية خطوات فعّالة لدعم المواطنين، حيث توفر فرص العمل والرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية.

في هذا السياق، سنكشف عن الأسماء المشمولة في برامج الرعاية الاجتماعية، إيمانًا من الحكومة بأهمية تحسين مستوى حياة المواطنين.

للاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، قدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رابطًا خاصًا لهذا الغرض.

يمكن الوصول إلى الرابط من خلال زيارة موقع الوزارة على منصة “مظلتي”. ولتسهيل هذه العملية، يجب على المواطنين اتباع الخطوات التالية: