هسة !! أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة والثامنة “تنزيل pdf” عبر منصة مظلتي spa.gov.iq/umbrella
في الفترة الأخيرة، شهدت عمليات البحث ارتفاعًا كبيرًا حول المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، وكانت هذه الزيادة في نهاية شهر نوفمبر 2023، أعلنت وزارة العمل العراقية عن توفير قائمة بأسماء المستفيدين عبر موقعها الرسمي، وتسهل للمواطنين الاستعلام عن تلك الأسماء عبر منصة “مظلتي” للرعاية الاجتماعية.
أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية
تتخذ الحكومة العراقية خطوات فعّالة لدعم المواطنين، حيث توفر فرص العمل والرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية.
في هذا السياق، سنكشف عن الأسماء المشمولة في برامج الرعاية الاجتماعية، إيمانًا من الحكومة بأهمية تحسين مستوى حياة المواطنين.
للاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، قدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رابطًا خاصًا لهذا الغرض.
يمكن الوصول إلى الرابط من خلال زيارة موقع الوزارة على منصة “مظلتي”. ولتسهيل هذه العملية، يجب على المواطنين اتباع الخطوات التالية:
- انتقل إلى موقع وزارة العمل العراقية على منصة “مظلتي” منصة مظلتي
- اختر قسم “الرعاية الاجتماعية“.
- حدد خيار “الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية”.
- قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة.
- انقر على “بحث”.
- ستظهر قائمة بكل الأسماء المشمولة في الرعاية الاجتماعية.
- بالإضافة إلى ذلك، يتيح نظام “مظلتي” للمواطنين تحميل كافة الكشوف المتعلقة بأسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.
- يذكر أن أكثر من ربع مليون مواطن عراقي قد تم قبولهم للاستفادة من هذه الرعاية.
- تعكس هذه الجهود التي تقوم بها الحكومة العراقية التزامها بتحقيق الرعاية الاجتماعية الشاملة، وتوفير الفرص الوظيفية والرعاية الصحية للمواطنين، مما يسهم بشكل كبير في تحسين جودة حياتهم وتعزيز رفاهيتهم.