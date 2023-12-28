“بوابة الشكاوي تكافل وكرامة” خطوات تقديم شكوى في دعم تكافل وكرامة// شروط معاش تكافل وكرامة

بوابة الشكاوي تكافل وكرامة، هو واحد من وسائل الدعم المقدمة من وزارة التضامن المصرية بتأكيد من الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصاً منه على حياة المواطنين حفاظاً على أن تكون حياتهم حياة كريمة وخصوصاً المواطنين من محدودي الدخل والذين لم يمتلكون أي وظائف أو مرتب ثابت>

بوابة الشكاوي تكافل وكرامة

لكي يتمكن كل شخص من مستفيدي المعاش من الحصول على المعاش بدون أي مشاكل وبعض الأشخاص يرغبون في التساؤل عن الكثير من الأمور أو يرغبون في حل مشاكل قد تواجهك مهما كانت المشاكل يرغبون في التعرف على البوابة وكيفية تقديم الشكوى ولذلك وفقاً لمجموعة من الخطوات سوف يتم التعرف على كيفية تقديم شكوى على الموقع الخاص بوزارة التضامن واتباع الخطوات الآتية:

‏الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن من هنا.

‏يتم وضع الرقم القومي الخاص بالشخص.

‏يتم تحديد من الاختيارات شكاوي معاش تكافل وكرامة أما بالاسم أو بالرقم القومي.

‏وبعد ظهور البيانات الخاصة بك وتحميلها أمامك على الشاشة على الموقع والتأكد أنها صحيحة يكون الشخص بكتابة الشكوى بشكل منظم وتحديد الشكوى بشكل دقيق وبعد ذلك يتم رفعها وإرسالها.

شروط معاش تكافل وكرامة

‏لكي يحصل الشخص على المعاش لابد أن يكون من محدودي الدخل أي أنه لا يمتلك أي وظائف أو أي دخل ثابت أو سيارة أو يكون أحد أبنائه في المدارس الخاصة ولا يمتلك أي سندات أو عقارات أو أراضي.

‏أن يكون جنس المصرية وأن يكون لديه أسرة مكونة من أم وأطفال.

ختاماً لموضوعنا لقد استعرضنا كل ما يتعلق بتقديم الشكاوي وشروط معاش تكافل وكرامة.