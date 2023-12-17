بالقانون رقم 147.. المخالفات المرفوضة في قانون التصالح+ نص قانون التصالح في مخالفات البناء

المخالفات المرفوضة في قانون التصالح سوف نوضحها من خلال هذا المقال حيث أوضح مشروع قانون التصالح عدد من المخالفات الخاصة بالبناء الجديد وفق ما أقره مجلس النواب حيث تضمن توازن دقيق يعمل على المحافظة على هيبة الدولة وكذلك قوانينها التي تسيطر على قواعد البناء في الثروة العقارية.

المخالفات المرفوضة في قانون التصالح

هناك مجموعة من المخالفات التي يتم رفضها في قانون التصالح وذلك وفقًا لمجموعة من المعايير سوف نحددها فيما يلي:

في حال استخدام الأرض في أماكن دون الخضوع إلى مخططات تفصيلية معتمدة.

وكذلك في حال التعدي على حقوق الارتفاق شرط حدوث التوافق مع مسؤولين هذه الحقوق.

بالإضافة إلى المخالفات التي تشملها المباني ذات الطراز المعماري طبقًا للضوابط المحددة.

نص قانون التصالح في مخالفات البناء

نص القانون الخاص بالتصالح في مخالفات البناء على مجموعة من الضوابط أهمها عدم الإخلال بأي حكم قانوني خاص بالموارد المائية والري الصادر بقانون رقم 147 لعام 2021 والذي يمنع بشكل تام أية أوضاع في إطار تطبيق أحكام هذا القانون على أية مخالفة بنائية تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

شروط للتصالح في مخالفات البناء 2023 في القانون الجديد

يشترط قانون التصالح في مخالفات البناء أن تكون كافة المخالفات في المناطق السكنية وأن يكون المبنى متواجد بالفعل على أرض مؤهلة للبناء شرط أن يكون المبنى مرخص بالفعل من الهيئات المختصة بالترخيص.

أنواع مخالفات البناء

هناك مجموعة من الأنواع المختلفة الخاصة بمخالفات البناء سوف نذكر منها ما يلي: