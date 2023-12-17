المحافظ الالكترونية.. ربط بطاقة الدفع في إنستا باي+ طريقة تحويل الأموال إلى بطاقة ميزة من تطبيق أنستا باي

ربط بطاقة الدفع في إنستا باي سوف نوضحه من خلال هذا المقال حيث انتشرت في الآونة الأخيرة إمكانية السداد من خلال المحفظات الإلكترونية بغرض تيسير العملات الخاصة بالتحويل وذلك بواسطة تطبيقات متعددة ومن بينها تطبيق أنستا باي الذي يضم قائمة مطولة من المحافظ ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كل ما يخص هذا الموضوع.

ربط بطاقة الدفع في إنستا باي

ربط بطاقة الدفع في إنستا باي، من خلال اتباع الخطوات التالية سوف يتمكن العملاء من القيام بربط بطاقة الدفع في أنستا باي وذلك كما يلي:

في بادئ الأمر توجه إلى تطبيق أنستا باي باي على متجر التطبيقات.

قم بتحميل وتثبيت التطبيق ثم افتحه.

في الخطوة التالية قم بالنقر على زر إرسال رسالة ثم اكتب الرقم المراد ببطاقة ميزة.

قم بعد ذلك باختيار البنك الذي تقوم بالتعامل معه.

في الخطوة التالية قم بالنقر على رقم البطاقة الخاصة بميزة واكتب رمزها السري.

قم بالنقر على زر حساب ميزة الظاهر أمامك.

سوف يظهر أمامك عنوان الدفع الذي قمت بإنشائه بهذه الطريقة Name@Instapay.

سوف تتلقى رسالة خاصة برقمك السري قم بكتابتها في الخانة المخصصة لها.

بهذه الخطوات سوف يتم ربط كارت ميزة الخاص بك في تطبيق أنستا باي.

طريقة تحويل الأموال إلى بطاقة ميزة من تطبيق أنستا باي

من خلال اتباع الخطوات التي سنوضحها في النقاط التالية سوف يتمكن العملاء من تحويل الأموال إلى بطاقة ميزة وذلك كما يلي: