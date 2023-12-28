“شوف نفسك مستفيد” رابط منصة مظلتي اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية (وزارة الشؤون الاجتماعية)

رابط منصة مظلتي، تم الإعلان من وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية عن الرابط الخاص بمنصة مظلتي وذلك حرصاً منها على جعل جميع الأمور سهلة على المواطنين لكي يتمكن كل المتقدمين من معرفة الاسماء المشمولة في برنامج الرعاية الاجتماعية العراقي، المقدم من وزارة الشئون وفيما يلي نستعرض رابط منصة مظلتي.

رابط منصة مظلتي

كان الغرض الرئيسي من طرح اللينك الخاص بمنصة مظلتي من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية هو تقديم المساعدات الاجتماعية، وهذا لجعل الامر الخاص بعملية التقديم للحصول على الدعم من المواطنين سهل بدرجة كبيرة وأيضاً عن اسماء المشمولين ضمن البرنامج، والرابط من هنا.

المشمول في الرعاية الاجتماعية

‎قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بالاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2023 ونظراً لأهمية الأمر بالنسبة للمواطنين قام الكثير من المواطنين بالتسجيل وتم ذاك رغبةً في استلام الأسماء النهائية التي يتم تقديمها بشكل الكتروني ويرجع ذلك بسبب الضرر الاقتصادي الحادث للجميع.

‎شروط الاستحقاق للرعاية الاجتماعية

تم وضع مجموعة من الشروط من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية لكي يتمكن المتقدمين من الحصول على الدعم:

‎يجب أن يكون المتقدم حامل الجنسية العراقية.

‎لا يجب أن يكون أعذب بل يكون لديه أسرة وأطفال.

هذه الرعاية متاحة أيضاً لذوي الاحتياجات الخاصة.

ختاماً لموضوعنا رابط منصة مظلتي، فقد استعرضنا التفاصيل الخاصة ببرنامج الرعاية الاجتماعية الذي تقدمه الوزارة.