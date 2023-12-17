وينك يا لولو.. تردد قناة وناسة أطفال+ مميزات قناة وناسة للأطفال 2023

تردد قناة وناسة أطفال التي تشتهر بكونها أفضل قناة أطفال في الوطن العربي، حيث يقوم بمتابعتها العديد من الأطفال بسبب برامجها القوية المتنوعة وحرصت قناة وناسة على تغيير ترددها باستمرار للحصول على بث قوي للمشاهدين بالإضافة إلى جعل القناة تعمل دون انقطاع ويكون البث بها متواصل والقناة تقدم أيضًا مسلسلات وأفلام تكون مناسبة للأطفال.

تردد قناة وناسة أطفال

تردد قناة وناسة أطفال، قامت قناة وناسة بتجديد تردد القناة وذلك لتجعل البث للقناة بأعلى تقنية من أجل راحة المشاهدين، ويكون تردد القناة كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11559.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

أما بالنسبة لقمر العرب سات يكون التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

قناة وناسة للأطفال

يبحث العديد من الآباء عن تردد قناة وناسة أطفال التي تشتهر بالعديد من البرامج المميزة، وهذه البرامج والاغاني التي تتمثّل في الآتي:

البرامج مثل : ( اغنية وناسة/ برنامج أحباب/ برنامج على البال/ برنامج الجلسة حلوة/ برنامج أحلى الأغاني/ برنامج أحلى الحفلات/ برنامج صباحكم وناسة).

الأغاني مثل: ( اغنية دكتور الأسنان/ اغنية جوعانة/ وينك يا لولو/ بم بم حيوانات/ بيبي شاور/ القطة توتو/ اغنية لولو الشطورة).

مميزات قناة وناسة للأطفال 2023

حصدت قناة وناسة عدد كبير من المشاهدات بسبب المميزات المختلفة للبرنامج، وتعمل القناة على زيادة الوعي للمشاهدين عبر المحتوى الذي تقوم ببثه، ومزايا القناة تكون كالتالي: