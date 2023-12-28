شوف نفسك من المستفيدين.. شروط برنامج تكافل وكرامة 2024// قيمة معاش تكافل وكرامة

شروط برنامج تكافل وكرامة، معاش تكافل وكرامة هو معاش مقدم من الحكومة المصرية لتحسين حياة محدودى الدخل يتم إعطاءه للأشخاص الذين لا يمتلكون دخل ثابت وتزايد البحث في الفترة الأخيرة عن شروط التقديم في المعاش حتى يتمكن المواطنين من الاستفادة من هذا المعاش المميز المقدم من التضامن الاجتماعي تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولذلك لنتعرف شروط برنامج تكافل وكرامة.

شروط برنامج تكافل وكرامة

معاش تكافل وكرامة مقدم من الحكومة المصرية تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي هو مقدم لمساعدة محدودي الدخل على العيش بشكل أفضل، معاش تكافل وكرامة يساعد كل من يعمل بدون دخل ثابت وله مجموعة من الشروط حتى يحصل الشخص علي المعاش لابد أن يكون يستحقه ويتم تقديم الأوراق التي تثبت أحقيته بالحصول على المهاش.

عدم ملكية أي عقار أو أرض.

عدم ملكية أي مواشي أو لا يجب أن تزيد عن ثلاث رؤوس أو تتم التجارة.

ألا يكون الشخص المتقدم يعمل بأي وظيفة حكومية أو لديه معاش تأميني.

أن يمتلك الشخص المتقدم للمعاش أطفال من سن يوم وحتى 18 يوم.

تقديم جميع الأوراق والمستندات التي تثبت أن الشخص يستحق هذا المعاش.

أن يكون الشخص المتقدم من المسنين وذوي الإعاقة التي تستحق هذا المعاش.

ألا يكون الأبناء يدرسون في المدارس الخاصة.

عدم وجود سيارة.

قيمة معاش تكافل وكرامة

يكون معاش تكافل وكرامة 450 جنيهًا وخصوصا المسنين وسوف يكون المعاش بعد الزيادة 562.5 جنيه.

معاش ذوي الهمم يكون 562.5 جنيه شهريا بعد الزيادة، فهو كان قبل ذلك 450 جنيهًا شهريا.

ويحصل الأيتام على 437.5 جنيه وكانت في البداية 350 جنيهًا.

ختاماً لموضوعنا شروط برنامج تكافل وكرامة، فقد قمنا بذكر الشروط الخاصة بالمعاش وقيمة المعاش أيضاً.