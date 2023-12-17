الاعلان رقم 18.. موعد فتح باب حجز شقق الإسكان+ تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2023

موعد فتح باب حجز شقق الإسكان هو ما زاد بحث العديد من المواطنين عنه خلال الأيام الماضية حتى يتعرفوا على الموعد الذي سيتم خلاله فتح الحجز بشقق الإسكان للتقديم عليها، فقد قامت وزارة الإسكان بالإعلان عن إمكانية القيام بالحجز بصورة إلكترونية خلال الإعلان رقم ١٨ الذي يعد المكمل للإعلان رقم ١٦، ويتم هذا من خلال الموقع الخاص بصندوق الاسكان والذي سنتعرف على خطواته داخل هذا المقال.

موعد فتح باب حجز شقق الإسكان

موعد فتح باب حجز شقق الإسكان، لقد كان موعد فتح باب حجز شقق الإسكان خلال يوم الأحد بتاريخ 3 من شهر ديسمبر الحالي، وسيظل التسجيل مفتوحًا إلى اليوم الرابع في شهر يناير القادم من سنة 2023، ويتم التسجيل عن طريق الموقع الخاص بصندوق الإسكان والذي سنتعرف على خطواته بالفقرة التالية.

تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2023

يمكن للراغبين بالحصول على إحدى شقق الإسكان التقديم عبر الموقع الخاص بوزارة الإسكان للقيام بذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الخاص بوزارة الإسكان.

اضغط فوق الايقونة الخاصة بحجز الوحدات السكنية.

أنشئ حسابًا خاصًا بك.

قم بوضع اسمك الرباعي ورقم بطاقتك المكون من ١٤ رقم.

اقرأ بعد ذلك الكراسة الخاصة بشروط المشروع.

سدد المبلغ الخاص بمقدم الحجز.

ومن ثم ستصلك بالنهاية رسالة تفيد نجاح العملية.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

يمكن لأي مواطن قد قام بالتسجيل بموقع وزارة الإسكان أن يستعلم عن نتيجته بشكل إلكتروني سهل عبر نفس الموقع باتباع الخطوات التالية: