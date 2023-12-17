هنا رابط بأسماء المشمولين بالرعايا الاجتماعية.. الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية+ شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية

الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية يرغب العديد من المواطنين العراقيين بمعرفة نتائجها؛ حيث ي ذلك الموضوع من المواضيع الهامة التي حصلت على اهتمام الكثير من الأفراد ممن قاموا بالتسجيل بالبرنامج الخاص بالرعاية الاجتماعية بالعراق، ولذا فقد تم إطلاق كل الكشوف المحتوية على كل المشمولين بالرعاية الاجتماعية كي يتم صرفها مع اول كل شهر او خلال موعد محدد تعلن عنه الوزارة العراقية للعمل والشؤون الاجتماعية.

الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية

الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية، أكدت الوزارة العراقية للعمل والشؤون الاجتماعية بأن الوجبة الأخيرة قد شملت حوالي ثلاثمائة ألف مواطن قدم ا الطلبات الخاصة بهم بالبرنامج الخاص بالرعاية الاجتماعية، وقد أرسلت رسائل نصية لكل المشمولين للحصول على القيمة التي تمنحهم لهم للرعاية الاجتماعية، ويكون هذا بعد دراسة كل الطلبات المقدمة بشكل دقيق والقيام بدراسة ميدانية لاختيار المؤهلين للحصول على مبلغ المنحة المستحقة، وهناك مجموعة من الخطوات التي يمكن للشخص من خلالها معرفة أسماء الأشخاص الذين تشملهم الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية لشهر ديسمبر الحالي، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

ادخل على الموقع الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

قم بإدخال كود التحقق المرئي داخل الخانة الخاصة به.

توجه للصفحة التالية بالموقع.

حدد الدفعة والوجبة وهنا ستحدد الوجبة الأخيرة لشهر ديسمبر.

يتم إدخال كل البيانات الخاصة بالمستفيد.

اضغط فوق زر استخراج.

وحينها يمكنك معرفة كل الأسماء المشمولة بالرعاية.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية

حتى تستطيع التسجيل بالبرنامج الخاص بالرعاية الاجتماعية يجب أن تكون هناك بعض الشروط المنطبقة عليك، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: