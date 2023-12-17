يا ترى وصل كام.. اخر سعر للسكر الحكومي كام+ اسباب ارتفاع سعر السكر بالأسواق

اخر سعر للسكر الحكومي كام بعد الجهود الكبيرة المبذولة من الحكومة المصرية حتى تتقلص الفجوة بين حجم استهلاك المواطنين من السكر وانتاجه، فقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال شهر ديسمبر 2021 أن مصر في مرحلة الاكتفاء الذاتي من السكر وذلك من خلال توفير ما يقرب من 90% من الاستهلاك يتم إنتاجه محليًا ولكن في الآونة الأخيرة شهد سعر طن السكر ارتفاعًا عالميًا حيث وصل إلى 700 دولار وذلك طبقًا للبيانات التي نشرت خلال يوليو الماضي وبالتبعية فقد ارتفعت أيضًا أسعار السكر محليًا ثم عاودت إلى حالة استقرار طفيفة.

اخر سعر للسكر الحكومي كام

اخر سعر للسكر الحكومي كام، بعد موجة غلاء سعر كيلو السكر محليًا تساءل الكثير من المواطنين اخر سعر للسكر الحكومي كام، فقد ارتفعت أسعار السكر بنسبة وصلت إلى 30% مع مطالب الحكومة بأهمية وقف تصدير السكر مثل البصل، وهو ما جعل صناع السكر بمصر يذكرون أن الزيادة في أسعار السكر خلال الأيام الماضية تجاوزت 30% حيث تخطى سعر كيلو السكر بالأسواق حاجز 40 جنيه، وهو الأمر الذي جعل وزارة التموين والتجارة الداخلية تؤكد على أهمية ضخ أكبر كمية من السكر المتوفر لدى التجار بالأسواق المحلية حتى يحدث توازن بين استهلاك المواطنين والمعروض المحلي، وأشارت الوزارة أنه في حالة تم ضخ التجار السكر المحتكر لديهم بالأسواق المحلية سوف يصل سعر كيلو السكر بين 22 وحتى 26 جنيه، وفي سياق آخر فإن الإنتاج المحلي لمصر من السكر حوالي 2.8 مليون طن بالعام والاستهلاك المحلي هو 3.2 مليون طن منه وذلك حسب البيانات الرسمية لتقرير وزارة التموين.

اسباب ارتفاع سعر السكر بالأسواق

ذكر رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية حسن الفندي أن سبب زيادة أسعار السكر بالأسواق المحلية غير مبررة اطلاقًا، وقد يرجع ارتفاع سعر كيلو السكر نتيجة لارتفاع سعر الطن عالميًا حيث وصل سعر طن السكر ببورصة الأغذية أقل من 24 ألف جنيه وهو ما يعني أن الأسعار المتداول بها السكر بالأسواق غير عادلة، وأضاف أنه من جهة الاستهلاك والإنتاج فإن كافة البيانات مستقرة عند نفس المستوى، ولكن السبب الأساسي لارتفاع السعر هو عدم ضخم مصانع السكر كميات إضافية منه، وهو الأمر الذي ساهم بدوره في زيادة احتكار التجار له.