وزارة التربية والتعليم تحدد موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي+ امتحان الصف الثاني الثانوي إلكترونيًا أو ورقيًا

موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي أكثر ما يشغل بالطلاب وأولياء الأمور في الوقت الحالي فالجميع يترقب الإعلان عن موعد الامتحان بشكل رسمي من وزارة التربية والتعليم حيث قد تم إعلانه في بعض المحافظات وبها سوف تنطلق الامتحانات خلال يناير المقبل 2024، وفي الوقت الحالي يستعد الطلبة والطالبات بالصف الثاني الثانوي بحفظ ومراجعة المنهج حتى يحصلوا على أعلى الدرجات بالامتحان، وفيما يلي سوف نستعرض معكم موعد الامتحانات ونظامه للصف الثاني الثانوي.

موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي

موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي، بناءًا على الخريطة الزمنية التي أعلنت عنها الوزارة مع بدء العام الدراسي 2023 / 2024 فإن موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي سوف تكون بداية من 14 يناير 2024 المقبل وتنتهي في 24 يناير من نفس العام، وسوف يتم وضع الامتحانات على مستوى كل إدارة تعليمية من قبل موجه أول المادة وبالتعاون مع إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة وذلك بناء على الكتاب الدوري الصادر عن وزارة التربية والتعليم رقم 49 بتاريخ 21 نوفمبر الماضي 2022 مع ضرورة أن تتضمن الورقة الامتحانية للصف الثاني الثانوي على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة حوالي 85% من الاسئلة الامتحانية، كما يجب أن يتضمن الامتحان أسئلة مقالية ليس طويلة بنسبة 15% من أسئلة الامتحان.

امتحان الصف الثاني الثانوي إلكترونيًا أو ورقيًا

تساءل الكثير من طلاب الصف الثاني الثانوي عن الامتحان هل سوف يكون إلكترونيًا عبر أجهزة التابلت أم ورقيًا بشكل تقليدي، وهو ما دفع الوزارة لتوضيح ذلك، ولهذا سوف يكون امتحان الفصل الدراسي الاول للصف الثاني الثانوي كالآتي: