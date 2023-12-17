شوف وصل كام.. سعر الدولار في البنوك والسوق السودا+ سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في البنوك والسوق السودا والتي يقوم العديد من الأفراد بالبحث عنها، وذلك من أجل متابعته الأسعار بغرض الحصول على الدولار ولكن هناك فرق كبير بين السعر في البنك والمصرح به من قبل البنك المركزي في مصر والسعر في السوق السودا التي تكون أعلى بكثير عن البنك وذلك بسبب رغبة التجار في الكسب عن طريق الفرق في الأسعار.

سعر الدولار في البنوك والسوق السودا

سعر الدولار في البنوك والسوق السودا، هناك اختلاف كبير في أسعار الدولار يومًا بعد يوم في البنوك والسوق السودا ويعتمد الدولار في ارتفاع وانخفاض سعره على التعامل العالمي وأيضًا على الظروف الاقتصادية التي تواجه العالم، ويكون سعر الدولار اليوم كما يلي:

يكون سعر الدولار في البنوك المصرية 30.75 جنيهًا للشراء، ويكون 30.85 جنيهًا عند البيع.

أما سعر الدولار في البنك التجاري الدولي يكون 30.85 جنيهًا عند الشراء، ويكون 30.95 جنيهًا عند البيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر حوالي 30.75 جنيهًا عند الشراء، أما عند البيع يكون 30.85 جنيهًا.

السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي يكون 30.90 جنيهًا عند الشراء، والسعر يكون 30.95 جنيهًا عند البيع.

يسجل السعر في بنك الإسكندرية حوالي 30.85 جنيهًا عند الشراء، أما سعر البيع يكون 30.95 جنيهًا عند البيع.

سعر الدولار في مصر

يبحث العديد من الأشخاص عن سعر الدولار في البنوك والسوق السودا ويكون السعر في البنوك والسوق السودا كما يلي: