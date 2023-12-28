“نزل فورا” رابط اسماء الوجبة الأخيرة pdf اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية)

تنزيل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية pdf، عدد كبير جداً من الأشخاص الذين يحتاجون الدعم في دولة العراق يبحثون بصورة مستمرة عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية ويحاولون تنزيل الملف الخاص بأسماء المشمولين لكي يتم الاطلاع على الأشخاص الذين تم قبولهم للحصول على الدعم من قبل الرعاية الاجتماعية.

تنزيل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية pdf

‏كما ذكرنا أن الحصول على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية هي واحد من الأشياء التي يبحث عنها الجميع في الفترة الأخيرة وخصوصاً في العراق رغبةً منهم في الحصول على الدعم المقدم من قبل الدولة، وقامت الوزارة بتوفير رابط لكي يتم الاطلاع على الأسماء بسهولة كبيرة يمكن الدخول على منصة مظلتي المنصة المسؤولة عن عرض كل تفاصيل الدعم من هنا.

‏بعد ذلك يتم الضغط على الايقونة الخاصة باسماء الوجبة الأخيرة.

‏سوف تظهر قائمة يمكن من خلالها اختيار تحميل الكشوفات بصيغة PDF المطلوبة وسوف يتم تحميلها بسهولة على الجهاز الخاص بك.

بعد تحميل جميع الكشوفات يمكن البحث فيها عن اسم الشخص المطلوب وفي حالة وجود اسم الشخص لابد أن يتم مطابقة تاريخ الميلاد الخاص به والموجود على الموقع مع تاريخ الميلاد الحقيقي. ‏

‏شروط القبول في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

‏هناك مجموعة من الشروط التي لابد أن تتوفر في الشخص المتقدم لكي يتم الحصول على المنحة الموجهة من الدولة:

‏أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية وأن يكون لا يمتلك لأي مستندات أو عقارات أو أراضي.

‏أن يكون العمر يتراوح من 18 عام وحتى 60 عام.

‏أما عن الحد الأدنى لعمر النساء 15 عام.

‏ختاماً لموضوعنا لقد تم تناول كيفية تنزيل أسماء المشمولين في الرعاية وشروط القبول في الرعاية الاجتماعية.