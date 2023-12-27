“اخيراً نزلت” كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023

كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية، قامت دولة العراق بتوفير الكثير من المساعدات للمواطنين ومن أشهر المساعدات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص في العراق عم تقدم الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة، والكثير من المواطنين يرغبون في معرفة أسماء المقبولين في هذا الدعم المقدم من الدولة سوف نستعرض في المقالة كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية

‏في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن العربي بشكل كامل وبالتحديد العراق حرصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق على توفير الوسائل الخاصة بدعم العديد من المواطنين لتيسير الحياة عليهم، وعدد كبير جداً يرغب في معرفة نصيبه من الحصول على الوجبة الأخيرة التي أعلنت عنها الوزارة وتم تأكيد أيضاً من الوزارة على أن أسماء المقبولين للحصول على الوجبة الأخيرة سوف يتم طرحها من خلال المنصة الخاصة بوزارة وهي منصة مظلتي.

‏يتم الدخول إلى منصة مظلتي من هنا

‏من قائمة الخدمات الإلكترونية يتم الضغط على الرعاية الاجتماعية.

‏يتم اختيار أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية ورقم البطاقة الذكية واسم المحافظة.

يتم الضغط على استعلام.

‏قم بالضغط على كلمة تحميل وبالتالي سوف يتم تحميل الكشوفات على الجهاز الخاص بك ويمكن الاطلاع عليها ومعرفة إذا تم قبولك أم لا.

المستندات المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية 2023

‏تعتبر الوجبة الأخيرة هي وسيلة للدعم موجهة للمواطن ولذلك لابد أن يتم تقديم مجموعة من الأوراق التي تثبت حاجة هذا المواطن للدعم ومن أشهر هذه الأوراق:

الهوية الوطنية.

صورة شخصية حديثة.

شهادة ميلاد حديثة.

مفردات مرتب أي الأوراق التي تثبت المرتب الخاص بالشخص.

‏ختاما لموضوعنا لقط تناولنا الكشوفات المشمولة في الرعاية الاجتماعية والأوراق المطلوبة للتقديم.