بالرقم القومي.. رابط تظلمات تكافل وكرامة+ أسباب رفض الأوراق في برنامج تكافل وكرامة 2023

رابط تظلمات تكافل وكرامة التي يبحث عنها المواطنين الذين يرغبون في معرفة سبب عدم قبولهم في تظلمات تكافل وكرامة، وعملت وزارة التضامن الاجتماعي على توفير إمكانية تقديم تظلم لدعم تكافل وكرامة في حالة الرفض، وأوضحت الوزارة أن هناك بعض الشروط للقبول في برنامج الدعم وعند مخالفة هذه الشروط لا يتم قبول الشخص في البرنامج.

رابط تظلمات تكافل وكرامة

رابط تظلمات تكافل وكرامة، حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على توفير رابط من أجل تقديم تظلمات رفض المستفيدين في تكافل وكرامة، وتكون طريقة تقديم التظلم كما يلي:

زيارة بوابة وزارة التضامن الاجتماعي.

إدخال الرقم القومي ويجب الانتباه انه يجب إدخال 14 رقم.

أنقر تسجيل شكوى.

حدد نوع الشكوى.

سوف تظهر استمارة الشكوى ويجب إدخال البيانات في الاستمارة.

اضغط تسجيل شكوى.

ستظهر نجاح عملية التسجيل في الشكوى.

يمكن أيضًا طباعة الشكوى عند النقر على طباعة.

أسباب رفض الأوراق في برنامج تكافل وكرامة 2023

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الأسباب التي تؤدي إلى رفض التأهل لبرنامج تكافل وكرامة، كما وضحت الوزارة رابط تظلمات تكافل وكرامة وتكون أسباب الرفض كما يلي: