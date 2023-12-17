سلي طفلك وهو قاعد في البيت.. تردد قناة ماجد الجديد+ برامج الرسوم المتحركة من إنتاج قناة ماجد للأطفال

تردد قناة ماجد الجديد التي يبحث عنها العديد من الأطفال، حيث أن القناة تقدم العروض المختلفة من البرامج المتنوعة والترفيهية بالإضافة إلى أفلام الكرتون التي يبحث عنها أولياء الأمور لأطفالهم، ويكون بث القناة من أبوظبي في الإمارات العربية وتحصل القناة على عدد كبير من المشاهدات وتم تسميتها بهذا الاسم نتيجة لأسم مجلة ماجد التي يتابعها أجيال كثيرة.

تردد قناة ماجد الجديد

تردد قناة ماجد الجديد، حققت قناة ماجد جذبًا كبيرًا للمشاهدين صغار السن بسبب البرامج المختلفة التي تعرضها ويكون البث للقناة على مدار اليوم دون انقطاع، وتردد القناة يكون كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11411.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

يكون تردد القمر الصناعي العرب سات: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

برامج الرسوم المتحركة من إنتاج قناة ماجد للأطفال

عملت قناة ماجد (Majid Kids) على بث فقرات متنوعة لجذب الأطفال وتكون عبارة عن رسوم متحركة، ويكون تردد قناة ماجد الجديد كما يلي:

برنامج كسلان.

برنامج حارس الغابة.

برنامج ليو.

برنامج ماجد.

برنامج أمونة المزيونة.

برنامج البقرة والقط والمحيط.

برنامج كذلك النقيب خلفان.

برنامج مملكة الحيوانات.

برنامج الفواكه.

برامج من إنتاج قناة ماجد للأطفال

تقوم قناة ماجد ببث برامج تكون من أجل جذب الأطفال الذين يحبون هذا النوع من البرامج، وتكون هذا البرامج مثل ما يلي: