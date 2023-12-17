سكني الأراضي المجانية ولي العهد شروط التقديم وطريقة التسجيل

يعد برنامَج سكني الأراضي المجانية ولي العهد أحد البرامج السكنية التي أطلقتها وزارة الإسكان والشئون البلدية والكروية السُّعُودية في عام 2017، بهدف توفير الأراضي المجانية للمواطنين السعوديين الذين تنطبق عليهم الشروط التي تم وضعها من قبل الوزارة، وذلك بهدف تمكينهم من بناء مسكن خاص بهم، حيث يهدف البرنامَج أيضا إلى المساهمة في رفع نسبة التملّك السكني في المملكة العربية السُّعُودية، ومن خلال مقالنا نوضح الشروط وطريقة التسجيل حسب ما بينتها وزارة الإسكان.

ما هي الشروط المطلوبة للحصول على الأراضي المجانية ولي العهد؟

قامت وزارة الإسكان بوضع شروط ومعايير للمتقدمين للاستفادة من برنامَج سكني الأراضي المجانية، حيث تشتمل هذه الشروط على الآتي:

المتقدم للحصول على الأرض سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم في المملكة العربية السُّعُودية. ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا. عدم استفادة المتقدم من الدعم السكني قبل ذلك. ولم يكن استفاد من برامج دعم أخرى تقدمها الحكومة السُّعُودية. يجب أن يكون عائل للأسرة. كما يشترط أيضا أن لا يكون ممتلكًا سكنا مناسبًا.

خطوات التقديم في دعم سكني الأراضي المجانية ولي العهد

يمكن للمواطنين السعوديين التقديم على سكني الأراضي المجانية ولي العهد إلكترونيًا من خلال موقع سكني أو تطبيق سكني، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع سكني أو التطبيق. يمكنك الدخول بتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور أو عبر نفاذ. ادخل البيانات المطلوبة، مثل رَقَم الهُوِيَّة وتاريخ الميلاد وعدد أفراد الأسرة ونحوه. قم بتحديد نوع الدعم السكني المطلوب، مثل الأراضي المجانية أو الوحدات السكنية الجاهزة أو الوحدات السكنية تحت الإنشاء. أرفق المستندات المطلوبة، مثل شهادة الدخل الشهري وسجل الأسرة وغيرها. بعد التأكد من صحة جميع البيانات اضغط على زر “تقديم”.

كما يمكنك متابعة حالة الطلب بعد التقديم من خلال الموقع أو التطبيق.