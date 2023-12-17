من هُنــا .. رابط سجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول

بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي في جمهورية مصر العربية عملية تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم. هذه الخطوة تأتي تمهيدا لاختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام. المتاحة للتسجيل هي للطلاب النظاميين في الصف الثالث الإعدادي في المدارس الرسمية والخاصة، وهناك بعض الخطوات المهمة التي يجب اتباعها لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية في مصر. الأمر يتطلب بعض الخطوات الإلكترونية، إلى جانب تجهيز بعض الأوراق المطلوبة للامتحانات.

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

يمكن أن يتم التقديم على تلك الاستمارة، وفيما يلي أبرز تلك الخطوات اللازمة للتسجيل:

يجب دخول موقع وزارة التربية والتعليم المخصص لذلك وستجد الموقع عند الدخول على هذا الرابط.

إدخال بيانات البريد الإلكتروني للطالب.

تسجيل الدخول بكلمة المرور الخاصة بالبريد الإلكتروني.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة وإتقان.

تحميل صورة شخصية للطالب وتحميلها على الموقع.

تأكيد البيانات المدخلة والضغط على زر التسجيل.

الأوراق المطلوبة للدخول لاختبارات الصف الثالث الإعدادي

فيما يلي أبرز الأوراق اللازمة لدخول الامتحانات للصف 3 الإعدادي:

شهادة الميلاد الأصلية ونسختين منها.

سبع صور شخصية للطالب مكتوبا عليها اسم الطالب.

إيصال سداد المصروفات الدراسية.

طابع تعليمي.

استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية.

إيصال الامتحانات بقيمة 158 جنيها.

يجب على الطلاب سداد رسوم التسجيل الإلكتروني التي تبلغ 158 جنيها، والتي يتم دفعها عبر الأماكن المعلن عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة، بعد ذلك، يتم تحرير استمارة الشهادة تحت إشراف لجنة من مدير المدرسة، مع التأكيد على صحة البيانات ومطابقتها لشهادة الميلاد والصورة الشخصية. يجب أيضا رفقة الاستمارة أصل شهادة الميلاد وصورة معتمدة منها ومختومة، كما أن هذه الخطوات الدقيقة تهدف إلى التأكد من صحة وموثوقية بيانات الطلاب خلال تسجيلهم لامتحانات الشهادة الإعدادية لضمان سير الاختبارات بشكل صحيح وفقا للإجراءات المطلوبة