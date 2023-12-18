خطوات وطريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

العديد من المواطنين ذوي الهمم يبحثون عن طريقه الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك بعد أن وضعت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، ومن الجدير بالذكر أن لهذا الكارت العديد من السمات التي لا تحصى، من ضمنها المواصلات المجانية، وكذلك الإعفاء من الجمارك، وغيرهم من المميزات الأخرى، وفيما يلي سنرفق لكم الخطوات اللازمة للاستعلام عن هذا الكارت.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

يمكن لذوي الهمم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة عن طريقه اتباع النقاط الآتية:

الخطوة الأولى: الانتقال إلى الرابط المتعلق بوزارة التضامن الاجتماعي، من هنا.

الخطوة الثانية: الضغط على استعلام عن طلبات

الخطوة الثالثة: إدخال الرقم القومي بشرط أن تكون البطاقة سارية.

الخطوة الأخيرة: النقر على زر “استعلام”، وبعدها سيتم ظهور النتيجة التي تتعلق بحالة طلبك الذي قمت بتقديمه لتلقي هذا الكارت الخاصة بالخدمات المتكاملة.

الحالات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي الحالات التي تستحق كارت الخدمات المتكاملة وهم: