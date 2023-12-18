حالًا نزل .. جدول امتحانات الترم الاول الصف الاول والثاني والثالث الاعدادي

بموجب الإعلان الصادر عن وزارة التربية والتعليم في مصر، تم الكشف عن جدول الامتحانات المقررة للطلاب المصريين خلال العام الدراسي 2023/2024. ينتظر العديد من الطلاب مواعيد الاختبارات للصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي، إذ يعد موعد وجدول الامتحانات من بين الأمور التي تشغل بال الطلاب وأولياء الأمور، نظرًا لأهميتها في تهيئة الطلاب للاختبارات.

جدول امتحانات الترم الاول الصف الاول والثاني والثالث الاعدادي

جدول الامتحانات يمثل محور اهتمام الطلاب خلال هذه الفترة، حيث أنه تم الإعلان عنه لطلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي، وفيما يلي الجدول الخاص ببدء اختبارات الصف الأول الإعدادي:

9 يناير 2024: لغة عربية.

10 يناير 2024: رياضيات.

11 يناير 2024: علوم.

12 يناير 2024: دراسات اجتماعية.

13 يناير 2024: تكنولوجيا المعلومات.

16 يناير 2024: لغة أجنبية.

17 يناير 2024: تربية فنية.

18 يناير 2024: تربية رياضية.

موعد امتحانات الصف الثاني الإعدادي

بينت وزارة التربية والتعليم هذا الموعد الذي يتعلق ببدء الاختبارات الخاصة بالصف 2 الإعدادي، والذي جاء ليكون كما يلي:

23 يناير 2024: لغة عربية.

24 يناير 2024: رياضيات.

25 يناير 2024: علوم.

26 يناير 2024: دراسات اجتماعية.

27 يناير 2024: تكنولوجيا المعلومات.

30 يناير 2024: لغة أجنبية.

31 يناير 2024: تربية فنية.

1 فبراير 2024: تربية دينية.

2 فبراير 2024: تربية رياضية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

إن هذه الفترة الحاسمة تحدد مسار الانتقال للتعليم الثانوي والفني، ولذا يجب على الطلاب التحضير الجيد لتحقيق درجات عالية تمكّنهم من الانتقال إلى المرحلة التعليمية التي يطمحون إليها، وفيما يلي هذا الجدول الخاص ببدء اختباراتهم: