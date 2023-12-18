يلا قدم .. رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر والأوراق المطلوبة 2023

تحاول الحكومة الجزائرية مساعدة كل الشباب الذين لا يعملون، كما أنه قد نشرت الوزارة العمل والتشغيل عن وجود منحة للبطالة لعام 2024، وتريد هذه المنحة للبطالة على الشباب التي تتراوح عمرهم بين الثامنة عشر حتى الأربعين سنة، حيث توفر لهم مبالغ مالية شهرية قدرها ثلاثة عشر ألف دينار في الجزائر يعني ذلك حوالي ثلاثة مئة دولار أمريكي.

التسجيل في منحة البطالة الجزائر

تتمثل في تعليمات للتسجيل في المنحة لكل الأشخاص الذين لا يعملون في الجزائر في الآتي:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والتشغيل، من هنا.

ثم قم بإنشاء حسابك الجديد عبر إدخال البيانات والمعلومات الشخصية.

قم بتقديم طلب للتسجيل في المنحة الخاصة بالبطالة

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة البطالة

الأوراق المطلوبة في التسجيل في منحة العاطلين عن العمل في الجزائر في الآتي:

شهادة ميلادك

شهادتك للبكالوريا أو ما يساويها.

شهادتك الجامعية أو شهادة تعليم فني.

بطاقتك للتسجيل لدى في الوكالة للتشغيل

الإجراءات المتبعة في حالة قبول الطلب

في حالة القبول بالطلب للتسجيل في المنحة، سوف يتم التسجيل في المنحة للبطالة، سوف يتم إرسال رسائل نصية الى المشترك تفيد بالقبول لطلبك، حيث يجب على المشترك التوجه الى الوكالة للتشغيل الوطني، وهي تتمثل في الآتي:

قم بتقديم صورة من صور بطاقتك التعريفية الخاصة.

بعد ذلك يلزم إحضار صورة من صور شهادة ميلادك.

بعد ذلك إحضار صورة من صور الشهادة التابعة للبكالوريا.

قم بإحضار صورة من صور الشهادة الجامعية.

بعد ذلك عليك إحضار صورة من صور بطاقة التسجيل الخاصة بك.

الإجراءات المتبعة في حالة رفض الطلب

في حالة الرفض للطلب في التسجيل للمنحة التابعة للبطالة، سوف يتم إرسال رسائل نصية الى الشخص المشترك التي تفيد في رفض الطلب، مع أيضاً توضيح الأسباب للرفض، ويمكن للمشترك أن يعترض على الرفض أمام تلك اللجنة المختصة.