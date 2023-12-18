التضامن الاجتماعي توضح خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2023

معاش تكافل وكرامة من الخدمات الاجتماعية التي قامت الدولة بتقديمها متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأشخاص الذين يكونوا أكثر احتياجا في المجتمع، ومع اقتراب استحقاق معاش تكافل وكرامة يزداد تساؤل المواطنين عن موعد صرف المعاش، وخلال السطور التالية توضح طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وميعاد استحقاقه.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

قامت وزارة التضامن بتقديم الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بطريقة يسيرة ومبسطة من خلال الخطوات التالية:

على المواطن الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، من هنا.

عليه أن يقوم باختيار برنامج تكافل وكرامة.

ثم اختيار المستحق لـ معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.

يقوم الفرد باختيار الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

يتم كتابة رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.

بعد ذلك انقر على أيقونة “استعلام”.

نجحت، تظهر بعد ذلك جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2023

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد موعد نزول معاش تكافل وكرامة 2023 للأشخاص في نصف كل شهر، ويتم ذلك في جميع الأماكن التي تم تحديدها لصرف الدعم، واستنادا إلى فإن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر الجاري بدأ في الخامس عشر من الشهر، وتقع الاستفادة من معاش تكافل وكرامة خلال الشهر الجاري على حوالي خمسة مليون أسرة ويأتي ذلك استناداً إلى ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

هناك أماكن عديدة يمكن عن طريقها صرف هذا المعاش، من ضمنها: