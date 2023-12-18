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استقبلها بسرعة .. تردد قناة ssc الرياضية السعودية الجديد 2024
قناة ssc السعودية هي واحدة من أفضل وأهم تلك القنوات الرياضية في الشرق الأوسط بحيث تستطع التغطية بشكل مميز لكل مباريات الرياضية بالإضافة الى أن في ذلك الدوري السعودي للاعبين المحترفين وبطولة الدوري لأبطال آسيا والكأس التابع للعالم، عليك الآن مشاهدة قناة ssc السعودية الرياضية على تلك الترددات الخاصة Nilesat وArabsat.
تردد قناة ssc الرياضية السعودية
الآن تستطيع الحصول على تردد قناة ssc السعودية من خلال نايل وعرب سات عبر اعادة ضبط الإعدادات عبر الريسيفر المتعلق بك على الترددات ليمكنك الحصول على قنوات ssc الرياضية، عليك إعادة تنزيل الترددات كما المخطط التالي:
- تردد قناة ssc لعام 2023 علي نايل سات
- جودة القناة: HD.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب عمودي: V
- التردد: 12523.
تردد قناة ssc علي عرب سات
- جودة القناة: HD
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب عمودي:V)
- التردد: 12418.
التردد علي بدر سات
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3\4.
- الاستقطاب: افقي
- التردد: 12418
خطوات ضبط تردد قناة اس اس سي
لزيادة الطلب على تردد اس اس سي، يمكن تنزيلها بكل سهولة باتباع الآتي:
- الخطوة الأولي: تأكد من فتح التلفاز الخاص بك.
- الخطوة الثانية: استخدم الريموت.
- الخطوة الثالثة: قم بالنقر على الاعدادات.
- الخطوة الرابعة: انقر على تنزيل قناة.
- الخطوة الخامسة: انقر على تردد ومعدل الترميز والاستقطاب.
- الخطوة السادسة: قم بالإنتظار الى ان يتم الحفظ.
- الخطوة السابعة: قمم بالضغط على حفظ، ومن ثم سيتم تنزيل القناة لديك، وسيكون باستطاعتك مشاهدة ومتابعة كل ما يتم بثه عليها.