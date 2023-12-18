استقبلها بسرعة .. تردد قناة ssc الرياضية السعودية الجديد 2024

قناة ssc السعودية هي واحدة من أفضل وأهم تلك القنوات الرياضية في الشرق الأوسط بحيث تستطع التغطية بشكل مميز لكل مباريات الرياضية بالإضافة الى أن في ذلك الدوري السعودي للاعبين المحترفين وبطولة الدوري لأبطال آسيا والكأس التابع للعالم، عليك الآن مشاهدة قناة ssc السعودية الرياضية على تلك الترددات الخاصة Nilesat وArabsat.

تردد قناة ssc الرياضية السعودية

الآن تستطيع الحصول على تردد قناة ssc السعودية من خلال نايل وعرب سات عبر اعادة ضبط الإعدادات عبر الريسيفر المتعلق بك على الترددات ليمكنك الحصول على قنوات ssc الرياضية، عليك إعادة تنزيل الترددات كما المخطط التالي:

تردد قناة ssc لعام 2023 علي نايل سات

جودة القناة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب عمودي: V

التردد: 12523.

تردد قناة ssc علي عرب سات

جودة القناة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب عمودي:V)

التردد: 12418.

التردد علي بدر سات

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

الاستقطاب: افقي

التردد: 12418

خطوات ضبط تردد قناة اس اس سي

لزيادة الطلب على تردد اس اس سي، يمكن تنزيلها بكل سهولة باتباع الآتي: