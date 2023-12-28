قبل ما ينزلك غرامة .. استعلم الآن عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2023
زاد عدد الباحثين وخاصة من ساكني مدينة القاهرة في تلك الأيام الأخيرة عن الطريقة الخاصة بمعرفة تفاصيل فاتورة الكهرباء لهذا الشهر شهر ديسمبر والطرق التي يمكن عن طريقها دفع قيمة الفاتورة الخاصة بهم، وقد أتاحت شركة الكهرباء عدة طرق لمعرفة المعلومات الخاصة بفواتير الكهرباء وذلك من خلال رقم العداد الخاص بكم عن طريق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر
أتاحت شركة الكهرباء عدة طرق للمواطنين حتى يستطيعوا الاطلاع على الفواتير الخاصة بالكهرباء لهذا الشهر شهر ديسمبر 2023 بكل يسر بواسطة رقم الهاتف المحمول وأيضّا عن طريق ورقم العداد، وذلك من خلال الولوج إلى الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالوزارة، من هنا، وتعتبر تلك الخدمة جزء من الجهود المساعدة التي تبذلها الوزارة للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن قيمة الاستهلاك الشهري الخاص بهم.
خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2023
أعلنت الشركات الخاصة بتوزيع الكهرباء فإنه يمكنك الآن الاطلاع على استهلاك الكهرباء الشهري وذلك من خلال عدة خطوات وهي:
- ادخل على الموقع الرسمي للوزارة، من هنا.
- قم بالنقر على تبويب “خدمات”.
- قم باختيار الاستعلام عن الفواتير، وسوف تظهر لك القائمة الخاصة بشركات الكهرباء المتعددة في كل أنحاء مصر. وهم واحدة مما يلي: (شركة القناة لتوزيع الكهرباء، شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، وغيرهم).
- اختر الشركة التي تود الاستعلام عن فاتورتها.
- ومن ثم قم بإدخال قراءة العداد.
- قم بإدخال كودك الخاص.
- قم النقر على استعلام، وسوف تظهر فاتورة الكهرباء الخاصة بك المحتوية على قيمة الاستهلاك الشهري.