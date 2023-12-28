من بيتك سجل .. رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية، يقوم الكثير من طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بالبحث حالياً عن خطوات تسجيل الاستمارة الخاصة بالاختبارات، حيث تعتبر خطوة مهمة حتى يتمكن الطلاب من دخول الاختبارات الخاصة بالترم الأول، حيث أنها سوف تبدأ في شهر يناير القادم وفقًا للجدول الذي وضعته وزارة التربية والتعليم، وفيما يلي سوف نوضح لكم كل الخطوات اللازمة لتسجيل تلك الاستمارة، وأيضًا الرسوم التي تتعلق بالتسجيل.

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي كتابة استمارة الشهادة الإعدادية ٢٠٢٤ عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالنقر على الرابط الخاص بها من خلال هذه الخطوات:

انقر على “استمارة الصف الثالث الإعدادي”

إدخال البريد الإلكتروني الموحد الخاص بك، وأيضًا كلمة السر.

في حالة لم تمتلك البريد الإلكتروني الموحد فعليك الدخول عبر هذا الرابط.

قم بملء البيانات الخاصة بك، ثم قم بـ تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية ٢٠٢٤، وقم بكتابة البيانات الآتية: (الاسم الكامل، مكان الميلاد- تاريخ الميلاد- عنوان السكن- رقم الهاتف، الجنسيةـ الديانه- رقم البريد إلكتروني.)

من ثم قم بتحميل المستندات التالية أثناء تسجيل الاستمارة ٢٠٢٤ «شهادة الميلاد- 3 صور شخصية»، وعند تنزيل المستندات.

رسوم استمارة الصف الثالث الإعدادي

سيتوجب عليك دفع الرسوم الخاصة بالتسجيل لاستمارة الصف 3 الإعدادي، التي تبلغ مائة و ثمان وخمسين جنيهًا مصريًا، كذلك سوف تحتاج إلى سداد الرسوم الكترونيًا أو من خلال أي بنك، ومن ثم ستتلقى رسالة من البريد الإلكتروني توضح ذلك. لتتمكن من طباعة نسخة من الاستمارة الشهادة الإعدادية.