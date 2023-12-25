بالمستندات اللازمة .. التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2023

العديد من الأشخاص يتساءل عن الشروط المطلوبة للتقديم في مسابقه التربية والتعليم ٢٠٢٣، التي قام الجهاز المركزي، بالإعلان عنها، إذ إنه قد صرح عن إقامة مسابقه 30 ألف معلم، وبين المستندات والمستندات اللازمة للتقديم، وفيما يلي سوف نوضحها لكم.

التقديم في مسابقة التربية والتعليم

بين الجهاز المركزي للتنظيم عدة شروط لا بد من توافرها للتقديم في مسابقه تلاتين الف معلم:

أن تكون جنسية المتقدم مصرية.

ثانيا ان يكون المعلم المتقدم حسن السير والسلوك والسمعة

ثالثا الا يكون تم إطلاق الحكم ضده بأي عقوبة جنائية.

رابعا الا يكون قد حكم على المتقدم بحكم تأديبي

خامسا الا يزيد عمر المعلم المتقدم عن أربعين عاما

سادسا ان يكون تقدير المتقدم مقبول بحد أدنى.

سابعا اجتياز المتقدم للكشف الطبي

اجتياز المتقدم للامتحانات المقررة للتعين في الوظيفة

سابعا ان يقوم بالتقديم في المحافظة التابع لها وفقا لمحل الإقامة الثابت البطاقة الشخصية.

ثامنا ان يكون المتقدم خريجي كليه تربيه او تربيه نوعيه

المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقه ٣٠ ألف معلم

هناك مستندات لابد احضرها للتقديم في مسابقه ٣٠ ألف معلم: