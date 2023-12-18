من هُنــا .. رابط استمارة التقديم على الكلية العسكرية بالعراق 2023 دورة 114

شرعت وزارة الدفاع في العراق في أن تتلقى الطلبات الخاصة بالتقديم علي الدورة ١١٤ للكلية العسكرية للذين أنهوا المرحلة الإعدادية الشعبتين الأدبية والعلمية وأيضًا المهنية، وتبعًا لما أقرته وزارة الدفاع من شروط، لأن وزارة الدفاع بينت قبولها اللذين يؤيدون الالتحاق الكلية، و وأيضًا قبول المتطوعين، وذلك تبًعا لعدة شروط يجب مراعاتها، وسوف نوضح لكم الشروط التي أقرتها وزارة الدفاع على الموقع الإلكتروني الخاص بها في السطور القليلة التالية.

التقديم على الكلية العسكرية بالعراق

قامت وزارة الدفاع في العراق بالتنويه من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بها، الذي يمكن الانتقال إليه من هنا، عن أنها تحتاج لعدد من المتطوعين وخصوصًا الخريجين من الشعبتين العلمية و الأدبية و طلاب الفني علي ان تكون فترة التقديم بدء من اليوم الخامس من شهر ديسمبر ٢٠٢٣ و تتاح مدة سته أيام حتي اليوم العاشر من ديسمبر الحالي، وتقديم كل الأوراق عن طريق الموقع الخاص بوزارة الدفاع.

خطوات التقديم على الكلية العسكرية دورة 114

للتقديم بالكلية العسكرية سيتم تفعيل اللينك الخاص بالتقديم من قبل وزارة الدفاع في العراق، وسيتم ذلك في الموعد الذي حددته وزارة الدفاع العراقية ولمعرفة الخطوات اللازمة للتقديم لكي يتم الالتحاق بالكلية العسكرية، يمكنك الاطلاع على الخطوات الآتية: