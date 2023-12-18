الموظفين طايرين من الفرحة”.. صرف العلاوة الدورية الجديدة 7% من قيمة الاجر الوظيفي في هذا الموعد .. هي دي الاخبار ولا بلاش

يتساءل عدد كبير من مواطني جمهورية مصر العربية العاملين بالدولة والمحالين على المعاش مع اقتراب نهاية العام الميلادي 2023 عن موعد صرف العلاوة الدورية الجديدة خاصة مع ارتفاع السلع الغذائية الناتج عن الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم هذه الفترة، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذا الموعد بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.

موعد صرف العلاوة الدورية الجديدة

يرغب الكثير من أصحاب المعاشات والموظفين داخل أنحاء محافظة جمهورية مصر العربية معرفة الموعد الذي يتم فيه صرف العلاوة الدورية الجديدة حيث أنه من المحدد أن تقوم وزارة المالية بصرف هذه العلاوة للمواطنين في توقيت ثابت كل عام وفقا للقانون ولكن بسبب الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد العامين السابقين فإن الدولة تقوم باتخاذ إجراءات استثنائية وعاجلة نتج عنها تغيير مواعيد تبكير صرف تلك العلاوات وحسب القانون فإنه من المقرر أن تقوم الحكومة الإعلان عن صرف علاوة دورية جديدة العام القادم في حالة عدم تبكير موعدها وهذا حسب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

الحافز الشهري

قام وزير المالية الإعلان عن أن الحافز الشهري الذي يتم إضافته إلى رواتب الموظفين يخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية لفئات معينة وفقا لتوجيهات الرئاسة وذلك بهدف تحسين أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة وذلك حسب الخطة التالية: