عشان محدش يستغلك”.. نصيب المواطن من السكر الأبيض بعد الزيادة الاخيرة وزارة التموين توضح

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية التي يحتاج إليها مواطني جمهورية مصر العربية بأسعار مخفضة لهذا بسبب أزمة السكر التي شهدتها البلاد الفترة السابقة قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية إصدار قرار بزيادة حصة المواطن من السكر الأبيض في بطاقة التموين لهذا في ذلك المقال سوف نتحدث عن هذا القرار.

نصيب المواطن من السكر الأبيض

يرغب عدد كبير من المواطنين الحاملين للبطاقات التموينية معرفة نصيب الفرد من السكر وذلك بعد أن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية الأيام القليلة السابقة زيادة نصيب المواطن المقيد في بطاقة التموين من السكر الأبيض، لهذا أوضحت الوزارة أن تم توفير عدد 2 كيلو جرام من السكر الأبيض بسعر27 جنية مصري للكيلو وذلك للبطاقات التموينية التي تحتوي علي عدد 4 أفراد فأكثر بجانب المقدار الذي تحصل عليه من منافذ التموين كل شهر عدد 6 كيلو جرام من السكر وعلى هذا يحصل حاملي البطاقات التموينية التي تحتوي على عدد 4 أفراد على مقدار 8 كيلو جرام من السكر.

حصة الفرد من السكر لبطاقات التموين الثلاثة أفراد

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن البطاقات التي تحتوي على عدد 3 أفراد فأقل تحصل على مقدار واحد كيلو جرام من السكر الأبيض المدعم، بينما البطاقات التموينية التي تحتوي على عدد 3 افراد فأكثر تحصل على مقدار 2 كيلو جرام من السكر الأبيض بسعر سبعة وعشرين جنية مصري للكيلو الواحد يتم دفعها نقدا بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على بطاقة التموين.