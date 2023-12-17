هتقبض بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الأخيرة وبيان هام من المالية بشأت المتأخرات

ينتظر الكثير من المواطنين العاملين بالوزارات والهيئات موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الأخيرة، وأعلنت وزارة المالية عن جدول مواعيد صرف رواتب العاملين في كافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها لشهور يناير وفبراير ومارس 2024 وفقًا لبيان رسمي صادر عن الوزارة، وأوضحت الوزارة أنه تم تخصيص 5 أيام في كل شهر لصرف رواتب العاملين بما في ذلك جميع البدلات والمزايا التي يحق لهم استلامها، كما تم تحديد 3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين مع مراعاة الإجازات والعطلات الرسمية.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر بالزيادة

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين في الجهاز الإداري للدولة لشهر ديسمبر اعتباراً من 24 ديسمبر الحالي عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية، يشمل صرف الرواتب علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية التي تم زيادتها من 300 جنيه إلى 600 جنيه شهريًا، وذلك لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمختلف المستويات الوظيفية.

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2024

تم التأكيد من قبل شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أن صرف المتأخرات سيكون ابتداءً من الخميس 4 يناير بدلاً من يوم الأحد 7 يناير، وستتم عملية صرف مرتبات يناير في الأيام 21، و22، و23، و24، 28 من الشهر نفسه بينما ستكون المتأخرات في الأيام 4، و8، و9 من يناير.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية إيداع مستحقات العاملين ستتم في ماكينات الصراف الآلي وذلك وفق المواعيد المعلنة في إطار المنظومة المالية الإلكترونية ويتم تنظيم هذه العملية بعناية لضمان سريان العمليات المالية بفعالية وذلك بمراعاة التوقيتات المعلنة وتفادياً لأي تأخير غير مبرر.

وفي نهاية البيان أكدت الوزارة على استمرار التواصل مع العاملين وتوفير جميع السبل الضرورية لتسهيل عملية صرف الرواتب مع التأكيد على أهمية احترام الجداول الزمنية المحددة لتحقيق التسيير المالي السلس والشفاف، وتطلب من العاملين في الجهات الإدارية تفادي التزاحم على ماكينات الصراف الآلي والالتزام بالإجراءات الاحترازية، والمرتبات ستكون متاحة في أي وقت ابتداءً من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية.