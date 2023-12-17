الاستعلام عن أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية يناير 2024 عموم المحافظات موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

يبحث الكثير من الأشخاص عن خطوات ورابط الاستعلام عن أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية يناير 2024، مدة الانتظار للدفعة السابعة طال انتظارها كثيراً وبسبب انتخابات الوزراء التي تقام خلال هذه الفترة في العراق لم يتم تحديد موعد نهائي لرف الكشوفات، آخر دفعة تم صرفها حتى الآن من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اسماء ملحق الوجبة السابعة والتي تجاوز عدد مشموليها 90 ألف أسرة من مختلف المحافظات.

ويأمل البقية أن تظهر أسمائهم في كشوفات الدفعة السابعة لشهر ديسمبر الجاري، لكن الوقت يمر سريعاً والشهر على وشك الانتهاء لذلك تتزايد عمليات البحث على مدار 24 ساعة، لذا عليكم متابعة التقرير التالي والإطلاع على رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية يناير 2024.

الاستعلام عن أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية يناير 2024

جميع الكشوفات للدفعة السابعة أكدت الوزارة أنها تكون بشكل إلكتروني ويكون هناك كشوفات كاملة للمشمولين من الرجال والنساء جميع المحافظات واستخراجها بكل سهولة عليكم اتباع ما يلي

التوجه لمحرك البحث وكتابة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ثم اختيار الرعاية الاجتماعية. اختر المحافظة أولاً. حدد الدفعة السابعة من الوجبة التاسعة. ثم إضافة البيانات المطلوبة. الضغط على استعلام. ثم الضغط عرض الكشوفات.

موعد رفع كشوفات الدفعة السابعة العراق 2023

خبر سار وعاجل جداً يطمئن قلوب المواطنين من فئات الاستحقاق لحين نزول اسماء المشمولين، حيث صرحت منذ قليل هيئة الحماية الاجتماعية عن بدء تجهيز الدفعة السابعة من الوجبة التاسعة ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج وتحديد موعد الصرف مطلع شهر يناير المقبل 2024 واليوم التوقيت يتم الإعلان عنه من قبل السيد الدكتور أحمد الأسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعند التحقق من الخبر سوف نقوم بنشر التفاصيل كاملة فلا داعي للقلق.