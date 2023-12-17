“شوف وصل كام دلوقتي” سعر الدولار في السوق السوداء اليوم مقابل الجنيه في مصر..

يتساءل الكثير من المواطنين خلال الفترة الحالية عن سعر الدولار في السوق السوداء بشكل يومي نظرًا لاختلافه بشكل مستمر، حيث توجد العديد من العوامل التي تؤدي إلى تغير سعره بهذه الطريقة فمنها عجز البنوك عن توفيره للمؤسسات والأفراد الراغبين في الاستيراد من الخارج بالإضافة إلى سوق العرض والطلب، واليوم سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

اليوم الأحد الموافق 17 ديسمبر لعام 2023 تخطى سعر الدولار في السوق السوداء في مصر 50 جنيهًا مصريًا، حيث بدأ في الارتفاع خلال الأسبوع الحالي حتى سجل لسعر البيع مُنذ بداية الأسبوع الحالي نحو 50 للبيع و51 جنيه للشراء، حيث يتم احتساب قيمته على حسب مبادئ العرض والطلب في السوق السوداء، وتجدر الإشارة إلى أنه في حال عجز البنوك عن توفير الدولار للشركات والمؤسسات والأفراد التي ترغب في الاستيراد كلما زاد الطلب على الدولار فبالتالي أدى هذا إلى زيادة سعره بالجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل اليوم الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 30.83 للشراء، و30.96 للبيع وهذا في البنك المركزي وبالنسبة لباقي البنوك فسنتطرق لتوضيح أسعاره فيما يلي: