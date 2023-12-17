تحميل هنا الآن أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة pdf في العراق لدى وزارة الداخلية 2023

في الآونة الأخيرة يبحث الكثير من المواطنين فى دولة العراق على إمكانية نقل النفوس لتغيير الأسم لذلك وفرت وزارة الداخلية بالعراق التقدم الإلكتروني لكتابة النموذج الخاص بنقل النفوس من خلال الموقع الإلكتروني المواطن الحكومي في العراق ولابد من توافر الشروط حتى تتم الموافقة على نقل النفوس وتقديم الأوراق اللازمة لذلك للحصول عليها بموافقة من الوزارة.

استخراج اسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة في العراق

وفرت وزارة الداخلية العراقية الموقع الإلكتروني المواطن الحكومي حتى يتمكن المواطن من التقدم للحصول على استمارة نقل النفوس حيث انه يعد محور اهتمام من المواطن العراقي ويمكن أيضاً الاطلاع على كشوف الوجبة الاخيرة من خلال الموقع الرسمى لوزارة الداخلية.

كيفية الاستعلام عن اسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة pdf

في حالة إعلان وزارة الداخلية العراقية للنتيجة يستطيع المواطن العراقي تحميل كشوف أسماء نقل النفوس وذلك من اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المعروف باسم موقع المواطن الحكومي.

الدخول على خدمة الاستعلام عن كشوف اسماء نقل النفوس.

يجب على المستعلم كتابة جميع البيانات الخاصة به.

الدخول إلى المحافظة المراد الاستعلام عنها.

الآن يمكنك تحميل نماذج اسماء نقل النفوس والاستعلام عن الوجبة الاخيرة فى العراق في حالة ظهورها.

عند تحميل الكشوف يستطيع المستعلم البحث عن الاسم.

المستندات المطلوبة للحصول على خدمة نقل النفوس