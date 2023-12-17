نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 بالرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثالث 2023، هذا ضمن الأمور التي يبحث عنها الطلاب باهتمام ويريدون معرفة موعد اصدار نتائج الاعتراضات لأنهم ينتظرون هذا الخبر بفارغ من الصبر، ووسط حالة من التوتر والقلق الشديد لأن أهداف وأحلام الطلاب تتوقف عند ظهور النتائج، تقدم عدد كبير من الطلاب على اعتراضات النتائج على أمل أن يقوم فريق الكنترول بالتصحيح الدقيقة وإعادة الدرجات المفقود للطالب، تابعوا معنا لكي نتعرف سوياً على موعد ظهور نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثالث 2023.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثالث 2023

ينتظر الطلاب خبر اعلان نتائج اعترض السادس الاعدادي الدور الثالث مما يقوم بعض الطلاب بالبحث على مدار 24 ساعة، لأن النتائج كانت من المقرر أن تظهر خلال الساعات الماضية وحسب ما وردنا من وزارة التربية والتعليم العراقية أن فريق لجنة الامتحانات يقوم بإجراء أعمال الفحص والتدقيق من أعمال تصحيح نتائج السادس الاعدادي، وبعد الانتهاء سوف يتم ظهور النتائج ويحصل الطالب على حقوقه من الدرجات حالة التأكد من وجود أخطاء في الدرجات وسوف يحصل الطالب على المبلغ الذي قام بدفعه لكل مادة والتي تبلغ قيمته 100 دينار عراقي وحالة عدم وجود أخطاْ لم يتم استرجاع المبلغ للطالب.

رابط الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثالث

تتم عملية الاستعلام عن النتائج عبر الموقع المخصصة لتسهيل الأمور على الطلاب دون الحاجة للانتظار لليوم التالي من ظهور النتائج والتوجه للمدرسة وكل ما عليكم لمعرفة النتائج رسمياً اتباع ما يلي: