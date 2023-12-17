مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم في الأسواق يوم الأحد 17 ديسمبر

يتساءل الكثير من السيدات وربات البيوت وذلك حول كم أسعار الدواجن اليوم في الأسواق، حيث يعتبر هذا الموضوع من اكثر المواضيع بحثا علي جوجل من قبل العديد من المواطنين في كافة محافظات مصر، وذلك بعد التغيرات التي طرأت علي اسعار الدواجن اليوم، اليكم كافة التفاصيل من خلال هذا المقال.

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

يتساءل المواطنين بشكل مستمر عن اسعار الفراج بشكل يومي نظرًا لاختلافها بشكل يومي على حسب بورصة الدواجن واليوم سجلت الأسعار الخاصة بالدواجن في الاسواق المحلية على النحو التالي:

سعر الفراج البيضاء اليوم الأحد الموافق 17 ديسمبر بلغ سعر الكيلو نحو 62 جنيه.

سعر الفراخ الساسو اليوم للكيلو وصل لـ 77 جنيه.

أما بالنسبة لسعر الفراخ البلدي اليوم في مصر بلغ نحو 110 جنيه للكيلو.

سجل اليوم كيلو أمهات أبيض نحو 60 جنيه.

اليوم سجل سعر أبيض بياض أرضي نحو 51 جنيه.

أما بالنسبة أحمر بياض أراضي نحو 61 جنيه.

أسعار اليوم للكتاكيت في مصر

يتساءل المواطنين عن أسعار الكتاكيت في جمهورية مصر العربية فجاءت على النحو التالي وهي:

سجل اليوم سعر الكتكوت الأبيض شركات عُمر 24 جنيه لأقل سعر وبالنسبة لأعلى سعر فيصل لـ 28.5 جنيه.

بالنسبة لسعر الكتكوت الأبيض قطعان عُمر يوم فقط يتراوح ما بين الأقل سعر 21 والأعلى سعر 21.25.

سعر كتكوت ساسو عُمر يوم 18 جنيه أما كتكوت ساسو بيور وصل سعره لـ 19 جنيه.

سعر كتكوت هجين عمر يوم 12 جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أننا سنوضح لكم الأسعار لحظة بلحظة ففي حال حدوث أي تغيرات تطرأ على الأسعار السابق ذكرها سنوفيكم بكافة التفاصيل.