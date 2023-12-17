خبر سار اقتراب موعد صرف معاشات شهر يناير 2024شاملة الزيادة الجديدة

يبحث الكثير من أصحاب المعاشات والذي يتجاوز عددهم ما يزيد عن 11 مليون مواطن في مصر عن موعد صرف معاشات شهر يناير، وقيمة الزيادة الجديدة ويأتي ذلك بعد أن قررت الحكومة المصرية زيادة المعاشات بداية من العام الجديد، وتبلغ قيمة الزيادة الجديدة في معاشات يناير 2024 بنسبة 15%، وذلك بحد أقصى 1280 جنيهًا وبذلك، يستفيد من الزيادة الجديدة نحو 11 مليون مواطن بالمعاش وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن الزيادة الجديدة في المعاشات تشمل جميع أصحاب المعاشات، سواء المعاشات التقاعدية أو المعاشات التأمينية أو معاشات الأرامل والأبناء.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب المعاشات، وتحسين مستوى معيشتهم، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 وأكدت الوزارة على أنه سيتم صرف المعاشات لجميع المستحقين في الدولة بدءًا من يوم الأحد الموافق 2 يناير 2024، ويستمر صرف المعاشات على مدار 6 أيام متتالية وأوضحت الوزارة أن صرف المعاشات مبكرًا في شهر يناير يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن أصحاب المعاشات في بداية السنة الجديدة.

وأضافت الوزارة أن معاشات شهر يناير 2024 سيتم صرفها بزيادة جديدة بنسبة 15%، وذلك بحد أقصى 1280 جنيهًا. وبذلك، يستفيد من الزيادة الجديدة نحو 11 مليون مواطن بالمعاش كما وأوضحت الوزارة أن الزيادة الجديدة في المعاشات تشمل جميع أصحاب المعاشات، سواء المعاشات التقاعدية أو المعاشات التأمينية أو معاشات الأرامل والأبناء وأكدت الوزارة أن صرف المعاشات مبكرًا في شهر يناير يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، وتوفير الدعم لهم.