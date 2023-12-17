اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية دفعة شهر يناير 2024 وزارة العمل ومنصة مظلتي

الرعاية الاجتماعية دفعة شهر يناير 2024، سيتم الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية خلال أيام فيعتبر ذلك الموضوع من ضمن اهم الموضوعات التي يبحث عنها الكثير فقد قدمت الدولة الدعم لبعض من الاسر لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

الرعاية الاجتماعية دفعة شهر يناير 2024

يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عن التعرف علي أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لشهر ديسمبر فقد صرحت الوزارة عن انها تعمل لتجهيز وفرز كافة الأسماء للتعرف على مدى احقيتها للدعم ومن المتوقع ان يتم الاعلان عن الأسماء بداية من العام الجديد بشكل الكتروني لتوفير الوقت والجهد.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

بعد أن يتم الاعلان عن كشوفات اسماء المقبولين في دعم الرعاية الاجتماعية العراقية، سيتم التحميل للاسماء من خلال الدخول على منصة مظلتي، ويمكن من خلالها أن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بكل سهولة وذلك لتوفير الوقت والجهد ويتم من خلال القيام بهذه الخطوات التالية:

يتم في البداية لدخول على منصة مظلتي الإلكترونية التابعة لوزارة العمل كما أنه يمكننا من الدخول على موقع وزارة العمل.

وبعد ذلك نقوم بالنقر على زر الرعاية الاجتماعية.

نقوم بتحديد رقم الوجبة المطلوبة للاستعلام عنها وهي الوجبة السابعة.

ثم نقوم بالضغط على تحميل ملف كشوف الأسماء الخاصة بالمحافظة.

بعد تحميل الملف نقوم بفتحه والتعرف على حالة الطلب إذا تم قبوله أم تم رفضه.

كما أنه لابد من توافر بعض من المعايير التي لابد من أن تتوافر حتى تيم الحصول على الدعم وهو أن يكون الشخص مقيم في العراق بصفة دائمة وأن يتمتع بالجنسية العراقية ويتراوح العمر ما بين 18 إلى 60 عامًا والا يكون لدية أي ممتلكات.