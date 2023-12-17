ولع نااار.. سعر الدولار اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 بالبنوك المصرية والسوق السوداء

استقر سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023، قبل اجتماع البنك المركزي، وسجل الدولار الأمريكي داخل البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع في نفس اليوم، بينما سجل اليورو في مصر داخل البنك المركزي 33.9619 جنيه للشراء و34.0819 جنيه للبيع، وفي بنكي الأهلي ومصر، سجل الدولار يوم الأحد 17 ديسمبر 2023 نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو داخل البنكين 32.9456 جنيه للشراء و33.4352 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 بالبنوك المصرية

في البنك المركزي المصري:

– للشراء: 30.8380 جنيه.

– للبيع: 30.9357 جنيه.

في البنك الأهلي:

– للشراء: 30.75 جنيه.

– للبيع: 30.85 جنيه.

في بنك مصر:

– للشراء: 30.75 جنيه.

– للبيع: 30.85 جنيه.

في البنك التجاري الدولي CIB:

– للشراء: 30.85 جنيه.

– للبيع: 30.95 جنيه.

في مصرف أبوظبي الإسلامي:

– للشراء: 30.90 جنيه.

– للبيع: 30.95 جنيه.

– الدولار في البنك المركزي المصري:

– للشراء: 30.8380 جنيه.

– للبيع: 30.9357 جنيه.

– الدولار في البنك الأهلي:

– للشراء: 30.75 جنيه.

– للبيع: 30.85 جنيه.

– الدولار في بنك مصر:

– للشراء: 30.75 جنيه.

– للبيع: 30.85 جنيه.

– الدولار في البنك التجاري الدولي CIB:

– للشراء: 30.85 جنيه.

– للبيع: 30.95 جنيه.

– الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

– للشراء: 30.90 جنيه.

– للبيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

سجل سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2023، إجمالي 50.85 جنيه مصري للبيع وإجمالي 51.13 جنيه مصري للشراء، وفقاً للجدول التالي:

– 1 دولار أمريكي بسعر 50.85 جنيه مصري.

– 5 دولار أمريكي بسعر 250 جنيه مصري.

– 10 دولار أمريكي بسعر 500 جنيه مصري.

– 25 دولار أمريكي بسعر 1.250 جنيه مصري.

– 50 دولار أمريكي بسعر 2.500 جنيه مصري.

– 100 دولار أمريكي بسعر 5.000 جنيه مصري.

– 500 دولار أمريكي بسعر 25.000 جنيه مصري.

– 1000 دولار أمريكي بسعر 50.000 جنيه مصري.

– 5000 دولار أمريكي بسعر 250.000 جنيه مصري.

– 10000 دولار أمريكي بسعر 500.000 جنيه مصري.

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