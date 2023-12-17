ألحق اشتريه قبل ما يغلى|.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد 17 ديسمبر بالمصنعية والسعر العالمي

في صباح يوم الأحد، 17 ديسمبر 2023، ثبتت أسعار الذهب في مصر عند آخر ارتفاع لسعر عيار 21 بالمصنعية، وكذلك فيما يتعلق بالجنيه الذهب “بيع وشراء” في محلات الصاغة داخل القاهرة والمحافظات أمس السبت، ويأتي ذلك بعد استقرار سعر الذهب عالميًا بالدولار في البورصات العالمية، وقرار البنك الفيدرالي الأمريكي الذي صدر يوم الأربعاء الماضي بتثبيت سعر الفائدة.

أسعار الذهب اليوم الأحد 17 ديسمبر

أسعار الذهب عيار 24 سجلت استقرارًا جديدًا صباح اليوم في محلات الصاغة بمصر، حيث يباع الجرام الواحد بسعر 3302 جنيهًا للبيع و3280 جنيهًا للشراء، ويعتبر هذا العيار هو الأغلى في الأسواق المصرية.

أما عن أسعار الذهب عيار 21، فقد استقر سعر جرامه في مصر ليصل إلى 2890 جنيهًا للبيع و2880 جنيهًا للشراء، ويظل هذا العيار الأكثر انتشارًا في محلات الصاغة بمحافظات الصعيد.

فيما يخص عيار 18، يُباع جرام الذهب به بسعر 2477 جنيهًا للبيع و2460 جنيهًا للشراء، ويعتبر هذا العيار الأكثر تداولًا في محلات الصاغة بمحافظات القاهرة الكبرى.

أما عيار 14، فسجل سعر جرام الذهب به 1926 جنيهًا للبيع و1913 جنيهًا للشراء، ويظل هذا العيار الأقل انتشارًا في أسواق الصاغة المصرية.

فيما يتعلق بسعر الجنيه الذهب عيار 21، فقد شهد استقرارًا في أسواق الصاغة حيث يُباع بسعر 23120 جنيهًا للبيع و23040 جنيهًا للشراء، لتظل هذه الوحدة المقاسة في حالة ثبات في التعاملات الصباحية.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

وفيما يتعلق بسعر الذهب اليوم الإثنين بالمصنعية في مصر، تختلف قيمة المصنعية من محل صاغة إلى آخر وتعتمد على تكلفة المصنعية التي يحددها التاجر، وتتراوح نسبتها بين 5 و10% من قيمة المشغولات الذهب المباعة، ويُعرف المصطلح بالمصنعية كمبلغ مالي يضاف إلى السعر الرسمي للذهب الخام.

أما فيما يتعلق بسعر الذهب عالميًا بالدولار، فقد استقرت أسعاره خلال تعاملات البورصات العالمية، حيث يتم بيع أونصة الذهب الآن بسعر 2020 دولارًا مقابل 2019 دولارًا في حالة الشراء.

وهنا نكون قد وصلنا الى نهاية تلك المقالة والتي تحدثنا فيها عن سعر الذهب اليوم بالمصنعية، وعن أسعار الذهب اليوم الأحد 17 ديسمبر، فتابعونا دائما كل يوم لمتابعة التحديثات.