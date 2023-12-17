مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 141 مدبلج كامل قصة عشق بجودة HD

يعتبر مسلسل المؤسس عثمان من ضمن أكثر المسلسلات التي جازت على اعجاب الكثير من محبي المسلسلات التركيه والعربيه وذلك منذ بداية عرض الموسم الاول والذي يحكي قصة تأسيس الدولة العثمانية ومن خلال مقالنا سنتعرف على مسلسل المؤسس عثمان.

مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان

هو مسلسل تركي والذي يحكي الصراع بين قبيلة الكايي والاعداء الذي يسعون لقتل المؤسس عثمان كما يعتبر من ضمن أفضل و اهم الاعمال التاريخية والتي تم انطلاقها منذ سنوات فقد حققت أعلى قاعدة جماهيرية كما انه يعمل على إظهار كافة الانتصارات التي قام بها المؤسس عثمان ومحاولة اغتياله.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان

ينتظر الكثير عرض الحلقة الجديدة من المسلسل والذي من المقرر أن يتم عرضها في يوم الخميس القادم من شهر ديسمبر 2023 في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة وأيضًا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية حيث يعرض على قناة الفجر الجزائرية اليت تعد من ضمن أهم القنوات التي تعرض افضل المسلسلات التركية والتي يبحث عن ترددها الكثير ويمكننا التعرف على تردد القناة من خلال الاتي.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: افقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

من هم أبطال مسلسل قيامة عثمان

يشارك في المسلسل عدد من الفنانين وهم.