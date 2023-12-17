عاجل.. إعلان مواعيد امتحانات نصف السنة العراق 2023 وهذا موعد العطلة الربيعية وبداية الفصل الثاني

ظهر يوم الأحد السابع عشر من شهر ديسمبر من عام 2023 تم الإعلان بشكل رسمي من قبل التربية العراقية عن مواعيد امتحانات نصف السنة للعام 2024، حيث أعلنت الوزارة عن مواعيد الامتحانات للصفوف المنتهية وأيضًا الغير منتهية لكافة المراحل الدراسية للعام الجاري، فدعونا نوضح لكم متى الاختبارات ومتى العطلة الربيعية.

مواعيد امتحانات نصف السنة في العراق

حسب ما وضحته التربية العراقية فإن اللجنة الدائمة بالدولة للامتحانات حددت مواعيد الاختبارات للمرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية التحريرية وأيضًا مواعيد الاختبارات الشفهية، بالإضافة إلى موعد العطلة الربيعية، وقد جاءت المواعيد على النحو التالي:

تبدأ الاختبارات الشفهية قبل بداية الاختبارات التحريرية بأسبوع كامل وتكون خلال الدوام الرسمي.

بداية الاختبارات التحريرية للمرحلة الابتدائية تكون يوم الخميس الموافق 25 لكانون الثاني القادم وتستمر إلى الأربعاء 31 لنفس الشهر.

بداية الاختبارات للمرحلة الثانوية من يوم الأحد الحادي والعشرين لشهر يناير لعام 2024، ثم تستمر ليوم الأربعاء الموافق 31 من نفس الشهر.

حيث يتم حساب يوم السبت الذي هو يوم عطلة رسمية، يومًا من أيام الاختبارات الرسمية، حيث يتم حسابه ضمن أيام الاختبار.

متى العطلة الربيعية للطلاب في العراق؟

تنتهي كافة الاختبارات في نهاية شهر يناير القادم 2024 إن شاء الله، ومن بعده تبدأ العُطلة الربيعية، حيث بدايتها من يوم الخميس الموافق الأول من شهر فبراير لعام 2024 على أن تستمر إلى مدة أسبوعين.

العودة للفصل الدراسي الثاني بالعراق

وفي نفس الصدد وضحت التربية العراقية أن بداية الدوام من جديد للفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق الخامس عشر لشهر فبراير لعام 2024، حيث يبدأ بعد عُطلة أسبوعين بينه وبين الفصل الأول، وقد وضحت الوزارة أن الأسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي الثاني سيتم إجراء الامتحانات الخاصة بنصف السنة للمؤجلين، حيث تستمر طوال الأسبوع.