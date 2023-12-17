عاجل وزارة التربية العراقية تُعلن امتحانات نصف السنة 2024 لجميع الصفوف في هذا الموعد.. تعرف على التفاصيل

أعلنت اليوم وبشكل رسمي وزارة التربية العراقية عن موعد امتحانات نصف السنة 2024 لجميع الصفوف الدراسية داخل محافظات ومدن العراق، وتجدر الإشارة إلى أن هذه المواعيد تشمل مختلف المراحل الدراسية بالإضافة إلى الإعلان عن موعد الاختبارات الشفهية وأيضًا الاختبارات الخاصة بالطلاب المؤجلين، لذ اليوم سنتطرق لتوضيح كافة التفاصيل التي تخص هذا الأمر بناءً على ما ورد من قبل الجهات المسؤولة.

امتحانات نصف السنة 2024 لجميع الصفوف

أعلنت وزارة التربية العراقية اليوم الأحد الموافق 17 ديسمبر لعام 2023 عن موعد الامنتحانات لكلاً من الصفوف المنتهية والغير منتهية داخل دولة العراق، وجاءت المواعيد لكل مرحلة دراسية على النحو التالي:

تبدأ امتحانات المرحلة الابتدائية يوم الخميس الموافق 25 من شهر كانون الثاني القادم وتستمر حتى تنتهي بتاريخ 31 من ذات الشهر، ونوهت أن يوم السبت من ضمن أيام الامتحانات.

بالنسبة للمرحلة الثانوية فتبدأ الامتحانات الخاصة بها يوم الأحد الموافق 21 يناير لعام 2024 وتستمر حتى تنتهي بتاريخ يوم الأربعاء 31 يناير من ذات الشهر وأيضًا سيتم احتساب يوم السبت من ضمن أيام الامتحانات.

موعد الامتحانات الشفهية للطلاب

أعلنت أيضًا الجهات المسؤولة بوزارة التربية العراقية عن أن الامتحانات الشفهية ستبدأ قبل أسبوع من بدء الامتحانات التحريرية خلال الدوام الرسمي، كما أضافت الجهات أن العطلة الربيعية ستبدأ عقب انتهاء امتحان نصف السنة أي الموافق يوم الخميس 1 فبراير لعام 2024 وتستمر لمدة أسبوعين حتى يتم العودة للدوام مرة أخرى يوم الخميس 15 فبراير لعام 2024، وتجدر الإشارة إلى أن امتحان نصف السنة للطلاب المؤجلين ستكون في الأسبوع الثاني من بدء الدوام الرسمي ولمدة اسبوع واحد فقط أيضًا.