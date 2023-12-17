هيئة التقاعد تعلن .. موعد زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2023 تفاصيل الصرف لجميع المستحقين

صرحت وزارة المالية العراقية عن انه سيتم زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين للعمل على مساعدة المتقاعدين على مواجهة الظروف الصعبة في ظل زيادة الأسعار بشكل كبير في العراق ومن خلال مقالنا سنتعرف على وعد زيادة رواتب المتقاعدين في العراق.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

قررت الوزارة عن انه سيتم زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين بنسبة 20% من قيمة الراتب التقاعدي، وأن الموعد المحدد لصرف الزيادة في رواتب المتقاعدين العراقيين بداية من الشهر الجديد وذلك في يوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر 2023، ومن المقرر أن يتم الزيادة على كافة الأشخاص في التقاعد لمساعدتهم بالعيش بحياة أفضل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العراق.

ما هي اهم شروط زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين

صرحت هيئة التقاعد عدد من الشروط التي لابد من ان تتوافر حتى يتم الحصول على الزيادة ومنها.

أن يكون المتقاعد كان في خدمة العمل لمدة لا تقل عن عشرين عام في القطاع العام أو الخاص.

يكون سن المتقاعد 60 عام.

لابد أن يكون مسددًا لكل الرسوم الخاصة بالاشتراك في التأمينات.

أما أنه في حالة مخالفة اي معيار من المعايير أو لديه أي مخالفات وظيفية لن يتم الحصول على أي زيادة.

صرف رواتب المتقاعدين

تعتبر هذه الزيادة هي واحدة من أهم المبادرات التي تم القيام بها من قبل الحكومة والتي تعمل على تحسين ظروف المعيشة الصعبة كما أنها تعمل على تقديم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وذلك للعمل على مساعدة المواطن في توفير حياة كريمة.